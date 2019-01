Maximálny počet žiakov na zdravotníckych školách by sa mal zachovať, tvrdí ministerstvo

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) – Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) oslovilo listom ministerky Andrey Kalavskej všetky VÚC s požiadavkou na otvorenie a zachovanie maximálneho počtu miest pre stredné zdravotnícke školy.

Možné znižovanie počtu žiakov

Rezort zdravotníctva o tom informoval v reakcii na vyhlásenie Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), v ktorom upozornila na možné znižovanie počtu žiakov na stredných zdravotníckych školách.

Ministerstvo informovalo, že vníma problematiku s plnou vážnosťou a robí maximum pre to, aby bol v systéme dostatok zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializáciách.

„Aj preto sme si aktívne vyžiadali od jednotlivých stredných zdravotníckych škôl určenie počtu žiakov do prvého ročníka a v súčinnosti s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, so zriaďovateľmi a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov sa uskutočnia rokovania k prehodnoteniu určenia počtu žiakov do jednotlivých študijných odborov na stredných zdravotníckych školách už dňa 24. 1. 2019,“ uviedlo MZ.

Nemajú informáciu o nespokojnosti

Žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl môže podať podľa ministerstva zriaďovateľ strednej školy, príslušná stavovská organizácia, príslušná profesijná organizácia alebo príslušné ministerstvo.

Ministerstvo do polovice decembra 2018 neobdržalo od žiadnej strednej zdravotníckej školy informáciu o nespokojnosti s počtom žiakov v triedach, aby MZ mohlo požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka v zákonom stanovenej lehote.