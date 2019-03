Mayová by mala objasniť predstavy Británie o odklade brexitu, žiadajú ministri krajín EÚ

LONDÝN 18. marca (WebNoviny.sk) – Ministri zahraničia krajín Európskej únie (EÚ) žiadajú britskú premiérku Theresu Mayovú, aby objasnila postoj svojej krajiny k odchodu z bloku v súvislosti so žiadosťou Britov o odloženie brexitu.

Cieľ brexitu

Spravili tak krátko pred tohtotýždňovým summitom európskych lídrov, ktorý by sa mal venovať práve brexitu. „Musíme vedieť, čo vlastne Briti chcú: Ako dlho, aký by mal byť dôvod, ako by to malo vyzerať a tiež, čo je vlastne cieľom odkladu?,“ vyjadril sa nemecký šéf diplomacie Heiko Maas.

Jeho belgický rezortný kolega Didier Reynders poznamenal, že v jeho krajine nie sú proti odkladu, no zaujímalo by ho, čo by sa ním malo dosiahnuť.

Mayová sa snaží získať podporu

Mayová sa zatiaľ pokúša na poslednú chvíľu získať podporu pre svoju dohodu s EÚ u severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP).

Práve jej desať poslancov by totiž mohlo premiérke pomôcť zvrátiť dve prehry v parlamente, pretože ich podpora by mohla ovplyvniť aj stúpencov tvrdej línie v radoch Mayovej Konzervatívnej strany.

Oponenti dohody sa sústredia najmä na takzvanú írsku poistku, ktorá má zabezpečiť, že medzi Írskom a Severným Írskom nevznikne „tvrdá hranica„.

Bývalý minister zahraničia Boris Johnson však prostredníctvom stĺpčeka v Daily Telegraph odmietol Mayovej dohodu s tým, že v súvislosti s poistkou je potrebných viacero zmien, pretože podľa neho vystavuje Britániu „nekonečným možnostiam vydierania“ zo strany Bruselu.