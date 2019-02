Mayová žiadala otvorenie dohody o brexite, predstaviteľov Európskej únie nepresvedčila

BRUSEL 7. februára (WebNoviny.sk) – Britskej premiérke Therese Mayovej sa vo štvrtok v Bruseli nepodarilo presvedčiť predstaviteľov Európskej únie, že je potrebné opätovne otvoriť dohodu o vystúpení Veľkej Británie z EÚ, ktorú Maovej vláda dosiahla po dlhých vyjednávaniach s európskymi predstaviteľmi v novembri minulého roka.

Britská premiérka však naďalej trvá na tom, že sa o to bude pokúšať, a v každom prípade brexit prebehne v pôvodne plánovanom termíne, teda 29. marca.

Brexit chce uskutočniť načas

„Trvám na tom, že dotiahnem brexit do konca, a trvám na tom, že sa uskutoční načas,“ vyhlásila britská premiérka po rokovaní s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim.

„Nebude to jednoduché,“ pripustila Mayová. Tajani vidí situáciu ešte dramatickejšie. Po rokovaní s Mayovou varoval, že ak by Veľká Británia vystúpila z únie „nadivoko„, teda bez akejkoľvek dohody, k čomu aktuálny vývoj smeruje, bude to „ekonomická a ľudská katastrofa„.

Mayová sa ešte predtým stretla aj s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom, ani s ním si však neporozumela v otázke, či je možné dohodu o brexite opätovne otvárať tak, ako to požadujú britskí poslanci. Mayová s Junckerom sa zhodli v zásade len na tom, že sa ešte opätovne k otázke brexitu stretnú.

Otázka severoírskej poistky

Hlavným problémom, prečo Veľká Británia nesúhlasí so súčasnou dohodou o brexite, je otázka takzvanej severoírskej poistky, ktorá má za určitých podmienok upravovať režim na írsko-severoírskych hraniciach. Únia trvá na tom, že toto opatrenie je potrebné zachovať, a to v prvom rade v záujme toho, aby v potenciálne problémovej oblasti, kde boli ešte pred niekoľkými desaťročiami na dennom poriadku teroristické útoky, nemohlo prísť k zhoršeniu bezpečnostnej situácie.

Severoírska poistka popisuje záložnú možnosť pre prípad, že by sa na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom objavili problémy, predovšetkým v oblasti colnej politiky, ktoré by nešlo vyriešiť nijakým iným spôsobom. Poistka, pri istom zjednodušení, zavádza pravidlo, podľa ktorého v prípade objavenia sa takýchto problémov sa bude obchodná a colná politika Severného Írska riadiť pravidlami platnými v EÚ, nie v samotnej Británii, ak budú tieto rozdielne.

Európski vyjednávači ju považujú za záruku, že na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom, ktoré budú po brexite jedinou pozemnou hranicou medzi Britániou a EÚ, nedôjde k chaosu a nebude musieť vzniknúť reálna pevná hranica. Mnohí britskí politici však s takýmto riešením nesúhlasia a argumentujú, že krajina by takto mohla prísť o suverenitu na časti svojho územia a musela by sa riadiť pravidlami EÚ napriek tomu, že už nebude jej súčasťou.