Mečiarove amnestie sú v rozpore s demokraciou a je možné ich zrušiť, tvrdí organizácia VIA IURIS

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) – Udelenie tzv. Mečiarových amnestií bolo v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu, a teda je ich možné zrušiť, myslí si to organizácia VIA IURIS. Tá v súlade s týmto svojím presvedčením odovzdala v utorok v Bratislave v detašovanej kancelárii Ústavného súdu SR argumenty podporujúce zrušenie Mečiarových amnestií.

Zástupcovia odbornej verejnosti môžu predkladať v súlade s medzinárodne rozšírenou zvyklosťou ústavným súdom stanoviská (tzv. listy amicus curiae) k prípadom týkajúcim sa verejného záujmu a to urobili aj predstavitelia VIA IURIS. Ako spresnil právnik Peter Wilfling, materiál sa venuje rozporu tzv. Mečiarových amnestií s princípmi demokratického a právneho štátu, obsahuje prehľad stanovísk medzinárodných orgánov a judikátov medzinárodných súdov k téme zrušenia amnestií.

Wilfling zdôraznil, že v prvom rade existujú medzinárodné dokumenty, ktoré priamo zakazujú udeľovanie amnestií, ak ide o trestné činy násilného zmiznutia, pod ktoré možno zaradiť aj únos Michala Kováča ml. Takisto zakazujú udeľovať amnestie za trestné činy neľudského zaobchádzania. Vzhľadom na okolnosti únosu ide podľa právnika VIA IURIS o tzv. samoamnestiu.

Štátna moc amnestovala samu seba

Štátna moc amnestovala samu seba a to je vo svete jednoznačne považované za nelegitímne a ide o klasický príklad zneužitia práva, zdôraznil na brífingu po odovzdaní stanoviska Wilfling. Štátna moc nemôže najprv podkopať piliere demokracie a potom si zabezpečiť beztrestnosť, zdôraznil. Také amnestie ako udelil Vladimír Mečiar, boli v rôznych štátoch sveta v minulosti viackrát vyhlásené za neplatné, sme teda presvedčení, že sú zrušiteľné a anulovateľné, dodal.

Podľa VIA IURIS štátna moc nemôže sama sebe udeliť amnestiu ani za zmarenie referenda. Ak by to bolo možné, štátna moc by si mohla zabezpečiť beztrestnosť za zmarenie základného prvku demokracie – t.j. volieb alebo referenda – čím by sa základný ústavný princíp, že štátna moc pochádza od občanov, stal iluzórnym.

Podľa ústavy možno amnestie zrušiť

Wilfling ďalej upozornil, že podľa ústavy možno amnestie zrušiť, ak sú v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu. Ústavný súd bude posudzovať, či bola táto podmienka splnená. Z medzinárodných štandardov a dokumentov, ktoré analyzovali, rovnako ako z rozhodnutí medzinárodných súdov vyplýva, že udelenie tzv. Mečiarových amnestií bolo v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu, a teda ich možno zrušiť, zdôraznil.

Ústavný súd SR má na prieskum súladu uznesenia Národnej rady SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií s ústavou ešte 21 dní. Súd už začal vo veci konať, čo však automaticky ešte neznamená, že v stanovenom termíne aj rozhodne. V prípade, že súd rozhodne a dá za pravdu NR SR, alebo vo veci v tejto lehote nerozhodne, budú amnestie definitívne zrušené, vysvetlil právnik VIA IURIS.

Mečiarove amnestie sú nemorálne

VIA IURIS dlhodobo upozorňuje, že tzv. Mečiarove amnestie sú nemorálne, v rozpore s princípmi právneho štátu a treba ich zrušiť. Programová riaditeľka organizácie, advokátka Zuzana Čaputová, bola v skupine významných právnikov, advokátov a sudcov, ktorí v januári podpísali vyhlásenie za zrušenie Mečiarových amnestií.

Následne VIA IURIS koordinovala a zastrešila online podpisovú akciu www.somza.to na podporu zrušenia Mečiarových amnestií v NR SR. Akciu za necelé štyri týždne podporilo 84 127 občanov, čím sa stala doposiaľ najväčšou online podpisovou akciou v histórii Slovenska.