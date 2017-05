Medailisti z MS prehovorili o šanciach Slovákov na šampionáte aj údajnom “bojkote” hráčov z NHL

BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) – Slovensko sa na svetovom šampionáte v hokeji v nemeckom Kolíne nad Rýnom predstaví bez hráčov z NHL, čo vyvolalo vlnu nevôle či polemík vo fanúšikovskej verejnosti.

Čo si o odmietnutí pozvánky reprezentovať hráčmi z najkvalitnejšej súťaže na svete či o možnom výsledku Slovákov na svetovom šampionáte myslia bývalí reprezentanti, napospol medailisti z MS? Agentúra SITA dala priestor na vyjadrenie viacerým z nich, keď odpovedali na dve otázky:

Prečo podľa vás nedošiel ani jeden hráč z NHL, treba za tým hľadať bojkot?, resp. na aký výsledok si v Kolíne môže trúfať Slovensko s týmto výberom zloženým výlučne z hráčov z európskych súťaží?

Ľubomír Vaic (bývalý reprezentant – útočník, striebro z MS 2000, bronz z MS 2003): “Treba vziať do úvahy najmä u starších hráčov, že majú v NHL v nohách 80-100 zápasov a únava je tam už naozaj dosť veľká. Samozrejme, ľudia to porovnávajú s Čechmi či hráčmi z iných krajín. My však máme oveľa menej hráčov v NHL ako tie iné krajiny. Skôr ma prekvapuje, že mladší hráči nemajú záujem reprezentovať. Nemyslím si, že je za tým bojkot, lebo hráčov takéto veci absolútne nezaujímajú. Keď je však hráč v zámorí už na určitom vrchole svojej kariéry, mali by byť hrdý na to, že je Slovák, a trochu pomôcť. Na druhej strane nie je na škodu, že dostanú šancu hráči z Európy, ktorých účasť na MS môže posunúť ďalej v kariére. Ťažko povedať, kam to môžeme dotiahnuť. Na šampionáte budú tradične silné tímy ako Kanaďania, Švédi, Česi, Američania či Rusi a my sme už v ostatných rokoch mali problém so Švajčiarmi, Francúzmi a dokonca aj Dánmi. Ak sa však poskladá dobrá partia a pri adekvátnej výkonnosti budeme mať trošku šťastia, možné je všetko. Aj štvrťfinále a tam to bude o jednom zápase.“

Martin Štrbák (bývalý reprezentant – obranca, zlato z MS 2002, striebro z MS 2000, bronz z MS 2003):

“Ak je hráč po operácii, tak asi nemôže ísť reprezentovať. Všimol som si, že je okolo toho v médiách rozruch. Nie som v pozícií hodnotiť rozhodnutia hráčov. Ak mali objektívne dôvody nepricestovať, tak je to ich rozhodnutie. Osobne som sa s nimi nerozprával, takže za nich nemôžem hovoriť. Ak však hokejista je po operácií alebo už dopredu deklaruje, že nepricestuje, ako napríklad Marián Hossa, ktorý už má svoj vek a chce si oddýchnuť, tak to treba rešpektovať. Netuším, kto si vymyslel celú túto vec, že by malo ísť o bojkot. Treba sa s touto otázkou skôr obrátiť na neho. O našom výsledku by som dopredu nerád rozprával. Nikdy sa to tak nerobilo, ani za mojich čias. Treba ísť postupne od zápasu k zápasu. Myslím si, že chlapci, ktorí sú vo výbere, majú veľkú snahu ukázať sa v čo najlepšom svetle a predviesť čo najlepšie výkony. Sú tam aj hráči, ktorí už na majstrovstvách sveta štartovali a aj od toho sa bude odvíjať hokej, ktorý budú produkovať.“

Eduard Hartmann (bývalý reprezentant – brankár, 1. miesto na MS C-kategórie 1994, spolukomentátor RTVS na MS 2017):

“Myslím si, že slovo bojkot v súvislosti so stavom v našej reprezentácii nie je správne. Podľa môjho názoru sme ani nemali na výber veľa hráčov, ktorí by mohli zo zámoria prísť. Viacerí boli zranení alebo po operáciách. V hre boli aj dvaja brankári, to je však post, ktorý nás tlačí najmenej. Každý z hráčov uviedol objektívne dôvody, prečo nemôžu prísť, takže o bojkote by som nehovoril. O umiestnení je ťažké dopredu hovoriť. Myslím si však, že by sme sa mali bez problémov dostať do štvrťfinále. Nie je to až také zlé, ako sa zdá. Niektoré prípravné zápasy nám nevyšli, ale niektoré sa nám, naopak, podarili. Neobávam sa toho, že by to mal byť v Kolíne nejaký prepadák.“

Richard Lintner (bývalý reprezentant – obranca, šéf Tipsport ligy, zlato z MS 2002, bronz z MS 2003):

“Táto otázka by mala smerovať tým, ktorých sa týka. Ja nemôžem objektívne odpovedať. Môj pocit je, že slovo bojkot v žiadnom prípade necharakterizuje súčasnú situáciu. Osobne ma veľmi teší, že v príprave preukázali vysokú kvalitu hráči z domácej súťaže. Poznám silné aj slabé stránky nášho výberu. Výhodu oproti súperom máme v tímovom duchu, bojovnosti a silných brankároch. Slabinu vidím v nekonštantných výkonoch v jednotlivých tretinách zápasov. Výkon v prvom stretnutí proti Taliansku výrazne ovplyvní náš výsledok na celom turnaji.“

Michal Handzuš (bývalý reprezentant – útočník, zlato z MS 2002, striebro z MS 2000 a MS 2012, zdroj: aktualne.sk):

“Bohužiaľ, táto sezóna tak vyšla, že chalani mali objektívne príčiny, že nešli. Niektorí išli na operácie, viacerým sa zase končila zmluva a Zdeno Chára s Majom Hossom už majú 40, respektíve 38 rokov a veľa odohrané, takže to je pochopiteľné. Pamätám si, že Česi v roku 2010 mali podobné problémy, po nich aj Švédi, ktorým neprišlo množstvo hráčov z NHL. Niektorú sezónu sa to tak nabalí, že to takto vypáli. Žiaľ, keby sme mali v NHL viac hráčov ako trinásť, tak by sme sa o tom zrejme nerozprávali. Desiati by síce neprišli, ale mali by sme ešte takých sedem – osem a všetko by bolo v poriadku. Šanca na dobrý výsledok je vždy! Z toho, že viacero chalanov odmietlo prísť, sa spravilo zbytočné haló. Niekde sa píše o dvadsiatich hráčoch, čo je nekorektné, pretože niektorí z nich boli zranení už počas sezóny a bolo jasné, že na MS nepôjdu. Tento tím má však skvelých brankárov, dobrú obranu a útočníkov, ktorí vedia streliť gól. Keď sa dajú dokopy, budú hrať kolektívne, zvolí sa ideálny systém a všetko sadne, ako má, šancu na dobrý výsledok budú mať.”

Peter Bartoš (bývalý reprezentant – útočník, striebro z MS 2000) : “Takáto situácia raz musela prísť. Máme čoraz menej hráčov v NHL a niektorí naši ´chalani´ nezažili dobrú sezónu. Ani sa im nečudujem, lebo únava môže byť aj psychická, nielen fyzická. Aby sem prišli a nemali z toho radosť, netešili sa z hokeja, tak to radšej nechať šancu tým, ktorí odmakali celú prípravu. Verím, že výsledky sa aj so súčasným výberom, ktorý máme, dostavia. Najmä pre mladých hráčov to môže byť odrazový mostík do budúcnosti. Ak niečo dosiahnu na týchto majstrovstvách sveta, môžu sa posunúť v kariére vyššie.”