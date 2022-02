Medailu sme si zaslúžili a našli sme strelca, okomentoval Gáborík zisk bronzu na olympiáde v Pekingu

Niekdajší skvelý útočník Marián Gáborík sa pred 12 rokmi na ZOH vo Vancouveri bronzovej medaily ako hráč nedočkal, hoci slovenskí hokejisti viedli po dvoch tretinách v zápase o 3. miesto nad Fínmi 3:1.

V prestávke pred treťou tretinou aktuálneho zápasu o bronz v Pekingu v štúdiu RTVS Gáborík vyzval súčasných hráčov, aby dobre rozbehnutý zápas proti Švédom za stavu 2:0 dotiahli do medailového konca. Stalo sa a slovenskí hokejisti sa tešia z historického bronzu pod piatimi farebnými kruhmi.

„Boli to neskutočné nervy. Radšej by som bol na ľade s nimi a podieľal sa na tom všetkom. Ešte teraz mám zimomriavky z toho, čo chalani dokázali. Je to obrovský úspech, z môjho pohľadu najväčší v histórii slovenského hokeja,“ komentoval Gáborík a ďalej pokračoval: „Potvrdilo sa, že nám môže pomôcť, keď sa rozhodlo, že olympijský turnaj bude bez hráčov z NHL. Medailu sme si však zaslúžili. Tento bronz má väčšiu cenu ako prípadné striebro, lebo nikto nechce prehrať posledný zápas na turnaji. Zlepšovali sme sa zápas za zápasom a najmä sme našli strelca. Juraj Slafkovský sa v 17 rokoch stal hokejovým hrdinom, čo je niečo neskutočné. Dúfam, že to, čo ukázal na tomto turnaji, zúročí vo svojej ďalšej kariére.“

Gáborík verí, že tí, ktorí sedia v laviciach, otvoria svoje peňaženky. A že to celé bude mať význam pre budúcnosť slovenského hokeja. Chalanom do Pekingu chcem odkázať, nech si užijú tieto momenty, lebo celé Slovensko teraz žije práve pre tento ich úspech