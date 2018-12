Medzi Európskou úniou a Japonskom schválili obchodnú dohodu, ktorá odstráni niekoľko prekážok

BRATISLAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Európsky parlament v stredu schválil dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Japonskom. Ako dodáva tlačové stredisko europarlamentu, ide o najväčšiu bilaterálnu obchodnú dohodu, akú kedy únia vyrokovala.

Musí ju ešte formálne odobriť aj Rada Európskej únie, čo by sa malo udiať do 21. decembra. Japonsko už materiál ratifikovalo, do platnosti by tak dohoda mala vstúpiť 1. februára 2019.

Podpora otvoreného a spravodlivého obchodu

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom, ktorá bola podpísaná 17. júla 2018, vytvára zónu obchodu so 600 mil. obyvateľmi, takmer tretinou celosvetového hrubého domáceho produktu a 40 % globálneho obchodu.

Odstráni takmer všetky clá, vďaka čomu by mohli vývozcovia z únie ročne ušetriť približne miliardu eur. Podľa poslancov Európskeho parlamentu predstavuje v čase vážnych protekcionistických výziev táto dohoda jasný signál o podpore otvoreného a spravodlivého obchodu, ktorý je založený na pravidlách.

Zrušenie ciel pomôže aj slovenským firmám

Europoslanci rovnako schválili aj dohodu o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom, ktorá rozšíri vzájomnú spoluprácu aj do neobchodných oblastí. Ide napríklad o energetiku, školstvo, výskum a vývoj, boj proti klimatickým zmenám a terorizmu. Dohodu o strategickom partnerstve musia pred jej vstupom do platnosti okrem Európskeho parlamentu ratifikovať aj parlamenty členských štátov Európskej únie.

Uzavretie obchodnej dohody s Japonskom privítal aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec. „Zmluva s Japonskom je ďalšou zo série dohôd, ktorými sa Európska únia stáva svetovým obchodným lídrom. Aj slovenské firmy budú môcť odteraz vstupovať na japonský trh bez ciel a iných prekážok,“ povedal na margo schválených dokumentov.