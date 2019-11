Medzi morskými cicavcami sa šíri smrteľný vírus, podľa vedcov ho má na svedomí úbytok morského ľadu

Úbytok morského ľadu v Arktíde počas posledných desaťročí má podľa vedcov na svedomí šírenie smrteľného vírusu medzi morskými cicavcami.

Na základe 15-ročného skúmania tuleňov, uškatcov a vydier odborníci z USA a Spojeného kráľovstva zistili, že sa vírus Phocine distemper (PDV) rozšíril z živočíchov žijúcich na severe Atlantického oceána do populácií na severe Tichého oceána. Výsledky ich štúdie vyšli v odbornom časopise Scientific Reports.

Infekcia spôsobila masové vymieranie cicavcov

Podľa Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny v rokoch 1979 – 2018 arktický morský ľad ustupoval približne o 12 percent za desaťročie. Na pozadí týchto bezprecedentných posunov, ktoré sú jedným z najviditeľnejších znakov klimatických zmien, vedci skúmali možné šírenie infekcie PDV, ktorá si v roku 2002 v severnom Atlantiku vyžiadala masové vymieranie tuleňov obyčajných (Phoca vitulina).

Na severe Tichého oceána však šírenie vírusu nezaznamenali až do roku 2004, vtedy PDV zistili u populácie vydier morských (Enhydra lutris) na Aljaške.

V rámci štúdie vedci zozbierali vzorky z 2 500 morských cicavcov z viacerých lokalít. Pri skúmaní tiež používali satelitné dáta z označených živočíchov, ktorými zaznamenávali, kde sa nachádzajú. Tie boli v korelácii s dátami o úbytku morského ľadu, uvádza spravodajský portál BBC.

Úbytok ľadovcov vedie k ľahšiemu prenosu infekcie

Rekordné topenie sa ľadu v auguste 2002 podľa vedcov predchádzalo rozsiahlemu vystaveniu a infekcii PDV u uškatcov Stellerových (Eumetopias jubatus) v severnom Pacifiku v rokoch 2003 a 2004, keď až u 30 percent živočíchov objavili vírus. Rozšírenie PDV potom kleslo, no kulminovalo znova v roku 2009, po tom, čo sa rok predtým otvorili viaceré vodné cesty.

„Úbytok morského ľadu vedie morské živočíchy k tomu, aby hľadali potravu v novom prostredí, a odstraňuje fyzickú bariéru, čo im umožňuje pohybovať sa novými cestami. Keď sa zvieratá presúvajú a prichádzajú do kontaktu s ďalšími druhmi, nesú so sebou príležitosti na prenos nových infekčných chorôb s potenciálne smrteľnými dôsledkami,“ vysvetlila autorka štúdie Tracey Goldstein z University of California, Davis.

Autori štúdie okrem iného varujú, že s ďalším ubúdaním arktického morského ľadu by sa šírenie patogénov mohlo stať bežnejším. To by mohlo mať nepredvídateľné zdravotné následky pre mnoho živočíšnych druhov.