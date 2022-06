Medzi nepokojmi a ekonomickou stabilitou: Vyšehradská štvorka na rázcestí (komentár)

Politické a hodnotové nezhody vo V4 sú často používané ako príklad nefunkčnosti zoskupenia post-socialistických krajín.

Ich ekonomické výsledky a integrácia do EÚ však vypovedajú príbeh o úspechu ekonomického rastu, ten je však, až na Poľsko, podmienený priamymi zahraničnými investíciami, exportom do Nemecka a iných krajín EÚ a relatívne nízkou pridanou hodnotou priemyslu situovaného v regióne.

Spoločenské a politické turbulencie

Avšak s rastúcou infláciou kedy Slovensko a Česko už hovoria o dvojcifernej inflácii, kým Poľsko a Maďarsko sa k nej blížia, komoditnou krízou a pomaly sa blížiacou krízou v cenách potravín sa krajiny V4 pozerajú na bezprecedentnú ekonomickú výzvu, ktorú môžu tieto štáty zvládnuť spolu a vyjsť z nej silnejšie, alebo sa zachovať ako praví machiavellisti a prežiť na úkor svojich susedov.

Spoločný postup krajín V4 v oblasti zmierňovania ekonomických dôsledkov vojny na Ukrajine by však mohol byť niečo, čo by nám mohlo umožniť spojiť V4 prostredníctvom ekonomiky a biznisu.

V oboch prípadoch môžeme konštatovať, že nás čakajú spoločenské a politické turbulencie, ktoré budú spôsobené rastom cien. Tento problém zahŕňa všetky krajiny strednej a východnej Európy, najmä kvôli našej závislosti na vstupných komoditách z Ruska, stavebných materiáloch, ale aj na závislosti na plynulej funkcii medzinárodných hodnotových reťazcov.

Problémom v našom regióne je relatívne malý rozdiel medzi priemernými dôchodkami a nákladmi na život, čo znamená omnoho väčší zásah do našej ekonomickej situácie v porovnaní s inými krajinami EÚ. Jednoducho prenesené, inak zasiahne 12-percentné zdražovanie Nemca a inak Slováka.

Extrémny nárast cien

Na Blízkom východe a v severnej Afrike si podobná ekonomický dynamika v rokoch 2007 až 2008 a 2010 až 2011 vyžiadala sériu revolúcií, ktoré spustili extrémne suchá a následne vysoké ceny potravín. Dnes sa situácia opakuje, keď pozorujeme sériu protestov od Cypru, Grécka, cez Libanon, Irak, Irán, či Sudán a Tunisko.

K dynamike pridal aj indický zákaz vývozu obilnín, ktorý vyhnal globálne ceny potravín o 6 percent, čo povedie k ďalším nepokojom. Tie zahŕňajú aj reakciu na rekordne vysoké ceny palív, či v Brazílii, Paraguay, alebo rastúce napätie v USA. Podobnú situáciu zažil na začiatku roka aj Kazachstan, kedy spúšťačom nepokojov boli rastúce ceny energií.

To nás privádza naspäť do nášho regiónu, ktorý dnes zažíva extrémny nárast cien, čo bude mať pravdepodobne vplyv na politickú stabilitu v najbližších mesiacoch. Riešenie týchto problémov ponúka aj maďarsko-poľská cesta, kedy sa obe krajiny rozhodli chrániť spotrebiteľa zastropovaním cien prostredníctvom obmedzenia zisku z jednotlivých komodít.

Nutnosť zaistenia spoločenskej stability

Kritici týchto politík hovoria o porušovaní princípov voľného trhu a slobodného podnikania, no v tomto momente treba spomenúť nutnosť zaistenia spoločenskej stability, nakoľko bez nej hrozia extrémne narušenia plynulého chodu ekonomík.

V energetike už dnes pozorujeme prvé črty kooperácie, kedy k nám cez Poľsko bude prúdiť LNG. Podobné projekty by mohli spoločne krajiny V4 využiť aj na Jadrane, prípadne postaviť spoločné LNG terminály na poľskom pobreží.

Spoločný nákup strategických surovín

V neposlednom rade by mohol byť zaujímavý projekt spoločného nákupu strategických surovín, ktorých je dnes mimoriadny nedostatok.

Či už hovoríme o medi, alebo bróme, lítiu, či iných mineráloch, tak naše ekonomiky spotrebovávajú podobné komodity vo svojich výrobách. Spoločný nákup by nám umožnil obchodovať a dovážať väčšie množstvá za lepšie ceny, či už hovoríme o LNG z Kataru, alebo železnej rude z Číny.

Vo všetkých prípadoch ide o spoločný záujem udržať industriálny motor Európy vo V4 prostredníctvom zabezpečenia plynulého chodu biznisu, tak ako predídením spoločenských turbulencií, ktoré sa určite negatívne odrazia na prílive investícií do nášho regiónu ako aj chode našich ekonomík.

Autor je hlavným analytikom Rady slovenských exportérov.