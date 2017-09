Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe po prvýkrát predstaví robota

BRATISLAVA 22. septembra 2017 (WBN/PR) – Bratislava v pohybe je pravidelným kultúrnym podujatím medzinárodného významu, ktoré ponúka divákom diela špičkových súborov a umelcov z oblasti súčasného tanca z celého sveta. Svoj dvadsiaty prvý ročník otvorí predstavením z Taiwanu, v ktorom vystúpi robot.

HUANG YI a KUKA otvoria festival 1. októbra v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava o 19.00. Ako dieťa túžil Huang Yi po robotovi spoločníkovi. Ako dospelý našiel robota, s ktorým môže tancovať. Významný taiwanský choreograf a tanečník Huang Yi a jeho robotický spoločník KUKA prinášajú do Bratislavy dokonalú precíznosť a pozoruhodný umelecký zážitok. V harmonickom prepojení tanečného umenia a vedy je Huang Yi a KUKA poetickým dielom, ktoré plynule prepája moderný tanec a výtvarné umenie so svetom robotov. Huang Yi a KUKA odkrýva humanitu v sérii scénok medzi živými tanečníkmi a KUKOm, robotom, ktorého naprogramoval Huang.

“Tancovať tvárou v tvár s robotom je ako pozerať na vlastnú tvár v zrkadle… Myslím, že som našiel kľúč ako preniesť ľudské emócie do robota,” tvrdí Huang.

Huang Yi sa venoval výskumu najpokročilejších priemyselných robotov a KUKA bol výnimočný pre svoju stabilitu a plynulé línie v tvare ľudského tela. V roku 2010 kontaktoval spoločnosť KUKA v Taiwane. Keď im predstavil svoj plán, odpovedali: „Zákon hovorí, že keď sa robot pohybuje, človek nesmie do priestoru jeho pohybu vstúpiť. Ak nájdete spôsob, ako to urobiť požičiame vám KUKA.“

Taiwanský tanečník, choreograf, vynálezca a filmár Huang Yi je tvorca, ktorého priekopnícke dielo je presiaknuté jeho fascináciu partnerstvom medzi ľuďmi a robotmi. Prepája kontinuálny pohyb s mechanickými a multimediálnymi prvkami aby vytvoril tanec, ktorý korešponduje s tokom dát, čím sa tanečník stáva nástrojom tanca. Dance Magazine zaradil Huangi Yi medzi 25 tvorcov, ktorých treba sledovať.

Predstavenie Huang Yi a KUKA otváralo v roku 2013 festival Ars Electronica v rakúskom Linzi, medzinárodne uznávanú platformu pre digitálne umenie a mediálnu kultúru. V apríli 2017 otvorilo konferenciu TED vo Vancouveri. Huangove choreografie aj diela, v ktorých vystupoval ako tanečník, si získali medzinárodné uznanie na scénach ako Joyce Theatre v New Yorku, Engien-Les-Bains Centre des Arts (Francúzsko) či Tasdance a Dancenorth (Austrália).

V rámci druhého festivalového dňa, 6. októbra budú v jeden večer uvedené tri choreografie. V priestore A4 sa predstavia postupne od 20.00 dva súbory z Južnej Kórei a jeden zo Slovinska.

Mužské duo WOO-SANG JEONA odtancuje Lost Room. Ich tanec hovorí o procese premeny človeka pri hľadaní seba samého a o tom, akú úlohu v tomto procese zohráva prostredie. Hovorí o procese zmeny, ktorú ľudia zažívajú pod vplyvom rôzneho prostredia, než získajú vlastné ja.

Woo-Sang Jeon patrí do generácie mladých talentovaných choreografov Južnej Kórei. Absolvoval Kórejskú národnú univerzitu a za svoje choreografické práce získal už niekoľko ocenení (1st MASDANZA Prize, New Dance for Asia 2016 NDA International Festival 1ST Asian Solo& Duo challenge for MASDANZA). Ako profesionálny tanečník pôsobí v Laboratory Dance Project.

Druhým predstavením večera bude predstavenie Between dvojice GAYOUNG LEE a KYUM AHNA. Gayoung Lee je absolventkou Kookmin University. Bola členkou súboru Momeuro Movement Group. V roku 2014 získala prvú cenu v súťaži nováčikov za choreografiou Ordinary of Existence, v ktorej aj účinkovala. Za Between, ktoré vytvorila spoločne s Kyum Ahm, získali ocenenie Spark, MODAFE na Spark Place Competition.

Kyum Ahn sa po ukončení štúdia na Hanyang University stal členom Momeuro Movement Group. Praying for What? – prvé dielo, na ktorom sa podieľal ako choreograf a tanečník, bolo prezentované na MODAFE (Kórea) a SCF (Seoul International Choreography Festival). V roku 2015 sa podieľal na choreografii Ordinary People a No Space, v ktorých aj účinkoval. Na Beijing International Ballet and Choreography Competition získal zvláštnu cenu poroty. One Fine Day prezentoval na Fringe Festivale v Edinburgu a Because of Why na SIPA (Indonézia).

Between je o vzťahu. Keď vznikne rozkvitá, ale po čase si zvykne na necitlivosť. Začnete si uvedomovať medzery v blízkosti s partnerom a začnete sa cítiť osamelo. Túžite po človeku, ktorý medzery zaplní a len sa vzďaľujete… Treba však ukázať ľudskosť, kedykoľvek chcete vytvoriť vzťah. Ak je vzťah vytvorený, má šancu dozrieť.

Tretie predstavenie večera, Alien Express slovinských tanečníkov ŽIGANA KRAJNČANA a GAŠPERA KUNŠEKA skúma rôzne stavy a výrazy, ktoré presahujú vzorce fungovania a reakcií medzi ľuďmi v snahe vidieť za očakávané. Hybnou silou je individuálna skúsenosť, ktorá sa na kolektívnej úrovni stále mení, testuje experiment, jeho vonkajšie a vnútorné limity. V tomto procese sa ustavične snažia expandovať priestor medzi sebou a posunúť ho publiku, ktorého prítomnosť a proces vnímania im dáva nový impulz pre špirálu spoločnej neočakávanej tvorby.

Žigan Krajnčan je vyštudovaný hudobník a spevák, ako dieťa vystupoval v muzikáloch a filmoch a spolupracoval so slovinskými režisérmi a hercami ako Jurij Zrnec, Miha Hočevar, Uroš Smolej, Matjaž Pograjc. Chodil na tanečné konzervatórium. Odvtedy získal niekoľko ocenení ako tanečník a spolupracoval s Matijou Ferlin, Kajou Lorenci či Gregorom Luštekom.

Gašper Kunšek sa napriek sľubne sa rozvíjajúcej futbalovej kariére rozhodol venovať sa tancu. Tancuje 14 rokov, získal niekoľko ocenení a spolupracoval s režisérkou Ivanou Djilas na jej hre Pozabaa. Je členom Abismo Crew, Urban Roof Team, Hidden Slavic DNA a Body Preachers.

Domácu tanečnú scénu zastúpia na festivale 8. októbra YURI KOREC s predstavením d-Body-m a 20. októbra tanečná skupina DEBRIS s predstavením WOW!

YURI KOREC je absolventom Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave. Bol členom profesionálneho tanečného divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, spolupracoval s mnohými zahraničnými skupinami. Momentálne je členom skupiny CieLaroque/Helene Weinzierl (Rakúsko). Má za sebou aj niekoľko choreografických diel produkovaných v zahraničí, napríklad multimediálne predstavenie h a b i t a t (2010). Je tiež spoluautorom a choreografom niekoľkých tanečných filmov The Day, DARKROOM a VoiceS, z ktorých posledný získal niekoľko významných ocenení na festivaloch v Európe, Kanade a USA. Spolupodieľal sa na úspešnom site-specific predstavení Pocitové rozUmenie a jeho posledné dielo, d-BODY-m malo premiéru vo februári 2017.

Divadelná spoločnosť DEBRIS COMPANY vznikla v roku 1994. Na slovenskej scéne je to ojedinelé zoskupenie zamerané na neverbálne divadlo s presahom do súčasného tanca, performancie, vizuálneho umenia a site specific projektov. Vedúcou osobnosťou, režisérom a autorom hudby k väčšine inscenácií je Jozef Vlk, ktorý v projektoch najčastejšie spolupracoval s performermi Martinom Ondriskom, Martinom Piterkom a choreografkou Stanislavou Vlčekovou.

Ich najvýznamnejšími projektmi, ktoré prepájajú hudbu, pohyb, výtvarno a filozofiu sú Proces (Franz Kafka), Evanjelium podľa Marka (Jorge Luis Borges), Ullyses (James Joyce), Kráľ Ubu (Alfred Jarry), Murphy (Samuel Beckett) a ďalšie. V súčasnosti sa divadlo orientuje na autorské projekty, spolupracuje s významnými domácimi i zahraničnými tvorcami. Podľa kritikov ich tvorbu možno jednoznačne zaradiť k multimediálnemu avantgardnému prúdu, ktorý ozvláštňuje slovenskú divadelnú scénu už dlhší čas.

Od svojho vzniku v roku 1986 má PHILIPPE SAIRE COMPANY na svojom konte vyše 30 choreografií, vyše 1 000 vystúpení v 200 mestách v Európe, Afrike, Ázii, na Blízkom Východe a v Amerike. V rámci festivalu Bratislava v pohybe vystúpia druhýkrát, 14. októbra o 20.00 v priestore A4.

Jednotlivé časti série predstavení Philippa Sairea Dispositifs sú založené na priestorových svetelných zariadeniach a sústreďujú sa na vizuálny aspekt, ale aj naratívnu a pohybovú stránku pohybu. V princípe kombinujú výtvarné umenie s tancom.

Duet Vacuum, ktorý uvedieme na festivale je treťou časťou série. Generuje nemožné obrazy a fantastické maľby, hru tiel objavujúcich sa a miznúcich medzi čiernymi dierami a oslepujúcimi svetlami. Po Black Out a NEONS, Vacuum odkrýva nový aspekt nášho zmyslového vnímania prostredníctvom optickej ilúzie vytvorenej dvoma neónovými trubicami. Scéna pre choreografiu Vacuum, vznikala postupne a zaberá veľmi úzky priestor. Nad podlahou sa horizontálne vznášajú dve 1,2 m dlhé neónové trubice, jedna nad druhou. Obe trubice smerujú k publiku, pričom u neho spôsobujú čiastočnú slepotu a vytvárajú efekt čiernej diery. Vďaka tomuto zariadeniu sa zdá, že telá tanečníkov sa vznášajú v priestore vynárajú sa a zanikajú v temnote. Je to trik, ktorý pôsobí ako mágia, ale tu je použitý umným spôsobom.

Súbor pravidelne účinkuje v galériách, záhradách, mestských a iných vonkajších priestoroch. V rokoch 2002 až 2012 vznikal filmový projekt Cartographies, ktorý kombinuje živé predstavenie s videoprodukciou a je dokladom Saireho neustálej túžby dostať tanec von z kamenných divadiel. 11 choreografií in situ, ktoré natočilo 9 režisérov z francúzskej časti Švajčiarska ako Lionel Baier, Fernand Melgar, Bruno Deville, Pierre-Yves Borgeud a samotný Phillippe Saire, boli prezentované vyše 300 ráz na festivaloch po celom svete.

Po tanečnom predstavení budú odpremietané filmy Cartographie 7, Cartographie 9, Cartographie 10 a Cartographie 11.

Počas posledného festivalového týždňa uvidia diváci 17. októbra v historickej budove Slovenského národného divadla španielsky súbor LA VERONAL a ich predstavenie Siena a 21. októbra v priestore A4 maďarský súbor TIMOTHY AND THE THINGS s predstavením Your Mother at my Door.

Súbor LA VERONAL založil v roku 2005 choreograf Marcos Morau. Jeho členmi sú umelci z oblasti tanca, filmu, fotografie a literatúry. Poslaním súboru je hľadanie nových vyjadrovacích prostriedkov, kultúrnych referencií vo filme, literatúre, hudbe a fotografii pre vytváranie silného naratívneho jazyka a globálnych umeleckých priestorov. LA VERONAL vytvára súbor diel, pre ktoré je východiskovým bodom mesto, alebo krajina sveta, čím vytvárajú analógiu medzi tancom a geografiou. Jednotlivé choreografie nemajú slúžiť ako dokumentárne filmy, ktoré priamo opisujú danú krajinu, no využívajú prvky, ktoré miesto poskytuje, aby vyvinuli myšlienku či argument.

Žena sedí v galérii a prezerá si obraz. Blízko dverí stojí človek a pozoruje scénu pred sebou. To je východiskový bod predstavenia Siena, ktoré nás prenesie do rovnomenného talianskeho mesta, kde choreograf Morau začína proces reflexie konceptu ľudského tela. Jeho prostredníctvom odzrkadľuje plynutie storočí, a v nich obsiahnuté premeny samotného umenia, ktoré v každej dobe vníma ľudské telo inak a umelci ho využívajú ako obsah, ale aj ako projektor rôznych významov. Choreografia skúma dejiny talianskeho umenia – cestu, ktorá začala v renesancii návratom k vedomému človeku a pokračuje až do súčasnosti. Pre LA VERONAL je toto dielo ďalším, ktoré využíva referencie z iných umeleckých disciplín ako film a literatúra.

Zakladateľmi súboru TIMOTHY AND THE THINGS sú László Fülöp a Emese Cuhorka. Ich predstavenie Your Mother at my Door uzavrie tohtoročný hlavný program festivalu.

Duet využíva zdanlivo zbytočný čas pomocou tanca vytvoreného z každodenných pocitov a situácií. Snahou tvorcov bolo zistiť, kam mizne premárnený čas. A či niečo ako zbytočne strávený čas existuje…

Čo bolo také dôležité, že si mi nestihol tri dni zavolať? Čo je tá vec, ktorú nemôžeš prerušiť ani na päť minút? Nemôžeš len tak zmiznúť! Nikto takto nemôže zmiznúť!

V centre záujmu choreografa László Fülöpa je skúmanie a analýza všetkých foriem sociálneho správania sa a otázok komunikácie z rôznych aspektov, v ich úplnosti, bez generalizácií a predsudkov, jednoduchým, čistým, osobným spôsobom.

Tento duet bol nominovaný na cenu Rudolfa Labana a vybraný medzi Aerowaves Twenty v roku 2017.

Sprievodným podujatím festivalu je site-specific predstavenie v uliciach centra Bratislavy KILOMETROVÝ TANEC. Testuje, či by tanečníci vedeli natiahnuť svoj tanec namiesto obmedzeného priestoru javiska, až na kilometrovú vzdialenosť. Diváci majú možnosť absolvovať celý kilometer alebo len jeho časť spolu s nimi. Kilometrový tanec je aj reakciou na to, že súčasný tanec nemá v Bratislave vlastný priestor, a tak vychádza do ulíc.

Začína sa „pod hodinami“ Obchodného domu TESCO na Kamennom námestí a končí sa na Hlavnom námestí, na svojej trase míňa zopár kaviarní, galériu, kostol, masážny salón, SND aj Lidl. Trikrát sa skryje do priechodu, chodníkovú dlažbu strieda asfalt i mačacie hlavy. Kilometrový tanec bude zakaždým iný vďaka šiestim prominentným osobnostiam slovenského tanečného a performačného umenia, ktorých spojiť v jednom projekte je unikátne.

1.10. Jaro Viňarský

7.10. Ján Valík

8.10. Soňa Ferienčíková

14.10. Martina Hajdyla Lacová

15.10. Lívia Balážová MM

22.10. Radoslav Piovarči

Predstavenie začína vždy o 15.00 hod. na Kamennom námestí pod hodinami Obchodného domu TESCO. Jeho trasa ďalej pokračuje: Dunajská ulica – Námestie SNP – Klobučnícka – Nedbalova – Laurinská – obchodná pasáž medzi ulicami Laurinská 4 a Gorkého 3 – Slovenské národné divadlo – Námestie Eugena Suchoňa – Mostová – Hviezdoslavovo – Rybárska brána – Hlavné námestie.

Vstupenky na všetky predstavenia je možné zakúpiť online priamo na stránke festivalu www.abp.sk v časti Vstupenky, alebo na konkrétne predstavenia priamo v divadlách festivalu.

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe sa koná od záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala a bude aj v tomto roku prebiehať počas jedného mesiaca od 1. do 22. októbra.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.