Medzinárodný maratón mieru vyhral Keňan Kerio, z Košíc si odniesol už tretiu zlatú medailu

Kenský vytrvalec Reuben Kerio sa časom 2:07:16 h stal víťazom 99. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Obhájil tak vlaňajší triumf a v metropole východného Slovenska triumfoval po tretí raz v kariére.

Kerio tretie víťazstvo

Kerio sa vo finiši dokázal „zbaviť“ trojice Etiópčanov. Druhý skončil Aychew Bantie Dessie (+3 s), tretí bol Yohans Mekasha Tadesse (+3 s) a štvrté miesto obsadil Adane Kebede Gebre (+5 s). Pod hranicu 2:08:00 min sa vtesnal i piaty v poradí – Keňan Daniel Kipchumba, ktorý zaznamenal čas 2:07:46.

Tretím víťazstvom na MMM sa Kerio dotiahol na niekdajšieho českého vytrvalca Pavla Kantorka, ktorý podujatie ovládol v rokoch 1958, 1962 a 1964. Viac prvenstiev má na konte iba József Galambos, ktorý vyhral štyrikrát (1927, 1928, 1932, 1933).

Keria delilo v cieli na košickej Hlavnej ulici iba pätnásť sekúnd od traťového rekordu, o ktorý pred desiatimi rokmi postaral kenský bežec Lawrence Kimaiyo (2:07:01 h).

Napriek tomu zaznamenal celkovo 19. triumf maratónca z tejto vytrvaleckej veľmoci číslo jeden na MMM v Košiciach. Kerio útočil na traťový rekord i minulý rok, vtedy za ním zaostal o 17 sekúnd. Afričania – s výnimkou predvlaňajšieho špecifického ročníka, keď bežalo iba 188 vytrvalcov a z toho len traja zo zahraničia – vládnu v Košiciach nepretržite od roku 2005.

Nový traťový rekord

Skvelý traťový rekord sa v Košiciach zrodil v ženskej časti pretekov. Víťazná Keňanka Margaret Agaiová dosiahla čas 2:24:04. Maximum Etiópčanky Ayuntu Kumely Tadesseovej (2:24:35) z vlaňajška zlepšila o viac ako pol minúty.

Rolu domáceho favorita medzi mužmi nepotvrdil Tibor Sahajda, ktorý počas pretekov odstúpil z trate. Titul slovenského šampióna v maratóne nakoniec získal Marián Zimmermann, ktorý do cieľa dobehol v čase 2:28:20.

„Každý rátal, že vyhrá Tibor. Čakal som, že medzi Slovákmi sa budem pohybovať okolo piateho-šiesteho miesta a času 2:30:00 h. To, čo sa podarilo, prekonalo všetky moje očakávania. Čo sa týka podmienok, pre mňa to bolo ideálne, išiel som si svoje tempo. Som šťastný, že sa mi to podarilo,“ povedal Zimmermann pri mikrofóne RTVS.