Medzinárodný program Superbrands ocenil najlepšie značky Slovenska pre rok 2017

BRATISlAVA 9. oktobra 2017 (WBN/PR) – Slovenský trh opäť pozná svoju elitnú skupinu nejlepších značiek ocenených pečaťou kvality Slovak Superbrands.

Program oceňovania najlepších značiek Superbrands, ktorý je nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek, predstavil na galavečere Superbrands Tribute Event ocenené značky pre ročník 2017.

Pečať kvality Superbrands, ktorá odzrkadľuje silu brandu a schopnosť značky plniť svoje sľuby, inovovať a neustále napredovať, si do svojich rúk prevzalo na Tribute Evente 44 spoločností, z ktorých 36 získalo titul Consumer Superbrands a 8 titul Business Superbrands.

Odborná porota Brand Council tiež už tretí rok udelila ocenenie Superson – Osobnosť roka, ktoré získal olympijský víťaz, rýchlochodec Matej Tóth. „Každé ocenenie je príjemné, ale Superson – Osobnosť roka od Slovak Superbrands má pre mňa osobitú váhu. Prišlo v pre mňa neľahkom období a toto ocenenie ma povzbudilo a bolo pre mňa dôkazom, že ľudia mi dôverujú a stoja za mnou“, povedal o ocenení Superson Matej Tóth. Ďalšou zo špecifických kategórií bola cena Honorary Superbrands, ktorú získala Slovenská filharmónia za svoj prínos pre rozvíjanie kultúry na Slovensku.

Spoločnosti do výberu Superbrands sa nenominujú a nedá sa do neho prihlásiť. Značky sa hodnotia podľa prestíže, inovatívnosti a povedomia o značke na našom trhu. Aby sa značka stala Superbrandom musí mať vysokú kvalitu a vynikajúce renomé. „Na dobrý branding nie je exkluzívny recept. Keby bol, každý by to robil rovnako. Dobrý branding je to, keď je spoločnosť viditeľne schopná stotožňovať sa so svojim výrobkom, cíti záväzok voči produktu a je schopná to správne komunikovať,“ povedal András Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ Superbrands pre Strednú a Východnú Európu.

Výber najlepších značiek sa uskutočnil v troch fázach. V úvodnej fáze pracovali organizátori so zoznamom všetkých u nás existujúcich značiek. V ďalšej fáze sa jednotlivé značky filtrovali podľa obchodných výsledkov, ktoré dodáva spoločnosť Bisnode. Nasledoval prieskum verejnej mienky zabezpečovaný spoločnosťou GfK, v ktorom respondenti zúžili výber najlepších značiek. V tejto fáze vstúpili do procesu naši experti, členovia poroty Brand Council, ktorí vynikajú bohatými skúsenosťami v oblasti brandingu, marketingu a podnikania – Michal Pastier (Exponea, Zaraguza), Jánoš Gaál (Bigmedia), Martin Polák (Istropolitana Ogilvy), Peter Fecko (Grayling CEE), Tomáš Drtina (GfK SK a CZ) a ďalší.

Víťazi ocenenia Superbrands Slovakia si svoje ceny prevzali na slávnostnom galevečeri Superbrands Tribute Event v Hoteli Carlton v Bratislave 4. októbra 2017 o 19:00. Odovzdávanie cien sprevádzal kultúrny program s hudobníčkou Katkou Málikovou a tanečnou skupinou House of Velvet za účastí pozvaných hostí a médií.

O programe Superbrands Slovakia

Program Superbrands obnovil svoje pôsobenie na Slovensku v roku 2013. Od roku 2014 sú značky vyhodnocované nielen v kategórii spotrebiteľských (Consumer Superbrands) ale aj v oblasti business-to-business (Business Superbrands) značiek. Zatiaľ čo prvé z nich sú verejne známe a spotrebitelia sa s nimi stretávajú deň čo deň v maloobchodnom sektore, business-to-business značky sú dôležitými hráčmi v špecializovaných odvetviach priemyslu, poľnohospodárstva a obchodu. Cieľom programu Superbrands nie je len vzdať hold najúspešnejším značkám, ale tiež prezentovať príklady hodné nasledovania pre všetkých, ktorí sa chcú rozvíjať a inšpirovať najlepšími.