Melania Trumpová so synom vymenili Trump Tower za Biely dom

WASHINGTON 12. júna (WebNoviny.sk) – Manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania v nedeľu oznámila, že sa spolu so synom Barronom presťahovali do Bieleho domu.

Štyridsaťsedemročná rodáčka zo Slovinska žila spolu s 11-ročným synom v newyorskej Trump Tower, aby mohol bez prerušenia dokončiť školský rok, zatiaľ čo jej manžel bol vo Washingtone.

“Teším sa na spomienky, ktoré nám prinesie náš nový domov!,” napísala prvá dáma v nedeľu večer na sociálnu a mikroblogovaciu sieť Twitter po tom, ako so synom a manželom dorazili do Bieleho domu.

Looking forward to the memories we’ll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv

— Melania Trump (@FLOTUS) 12. júna 2017