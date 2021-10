Merkelová je zmierená s odchodom z funkcie a politiky, má cestovateľské plány a chce si užívať voľno

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že je spokojná s načasovaním svojho odchodu z pozície, v ktorej strávila 16 rokov. Po definitívnom konci v politike si chce konečne dopriať tie veci, ktoré musela oželieť počas výkonu funkcie kancelárky.

„Možno budem trochu cestovať alebo si čítať, alebo si jednoducho užívať voľný čas s vedomím, že v najbližších 20 minútach nemôže dôjsť k žiadnemu možnému rozruchu,“ uviedla 67-ročná rodáčka v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Merkelovej otec bol farár

Dcéra farára, ktorá vyrastala za železnou oponou v NDR, podotkla, že roky vo funkcii kancelárky ju síce naplnili, no zároveň boli veľmi náročné pre neustálu potrebu venovať pozornosť krízam, ich predchádzaniu alebo reakciám na ne.

Mala na mysli predovšetkým globálnu finančnú krízu, migračnú krízu a pandémiu koronavírusu. „Teraz môžem s dobrým pocitom povedať, že je správne, aby to prevzal niekto iný,“ podotkla Merkelová, ktorá odchod zo scény avizovala ešte v roku 2018.

Nahradí ju pravdepodobne Scholz

V septembrových parlamentných voľbách triumfovala Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) pod vedením Olafa Scholza, ktorý sa pravdepodobne stane Merkelovej nástupcom.

SPD zrejme zostaví novú vládu so stranou Zelených a Slobodnými demokrati (FDP), no kým sa nová koalícia nesformuje, Merkelová ešte pobudne vo funkcii. Uvedené strany by chceli zostaviť novú nemeckú vládu do začiatku decembra.