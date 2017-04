Merkelovej blok si v prieskumoch udržiava pevný náskok aj šesť mesiacov pred voľbami v Nemecku

BERLÍN 19. apríla (WebNoviny.sk) – Konzervatívny politický blok nemeckej kancelárky Angely Merkelovej CDU-CSU si udržal pevný náskok v zverejnených výsledkoch prieskumov verejnej mienky, teda necelých šesť mesiacov pred parlamentnými voľbami v najväčšej ekonomike Európy.

Stredoľavá Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) zaznamenávala v januárových prieskumoch verejnej mienky nárast podpory, keď si strana vybrala bývalého predsedu Európskeho parlamentu (EP) Martina Schulza za lídra, ktorý má v celonemeckých voľbách naplánovaných na september zosadiť Merkelovú.

Avšak prieskumy spoločností INSA a Forsa ukázali, že tzv. Schulzov elekt slabne, a to práve v období, keď SPD vstupuje do kritickej fázy svojej kampane pred budúcomesačnými voľbami – jedny sa budú konať v malej severonemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, ďalšie v najľudnatejšej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

Prieskum spoločnosti Forsa so sídlom v Berlíne ukázal, že Merkelovej Kresťanskodemokratická únia (CDU) a jej bavorská sesterská Kresťansko-sociálna únia (CSU) dosiahli nezmenenú podporu 36 percent voličov a SPD získala 30 percent. Podľa prieskumu inštitútu INSA zverejnenom v denníku Bild zaznamenali strany podobný výsledok – CDU-CSU dosiahla jednopercentný nárast a teda 34-percentnú podporu, SPD klesla späť na 30,5 percenta.

Keby voliči volili kancelára priamo, 44 percent by podporilo Merkelovú, ale podpora Schulza ako kancelára klesla o tri percentá na 31 percent, uviedla Forsa. Oba prieskumy tiež odhalili, že popri CDU-CSU by kreslá v spolkovom parlamente, Bundestagu, získalo v septembri ešte päť strán, vrátane propodnikateľských slobodných demokratov (FDP), ekologicky orientovaných Zelených a extrémnej strany Ľavica (Die Linke).

Pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) zameraná proti cudzincom by sa takisto dostala do Bundestagu – podľa prieskumu Forsy s ôsmimi percentami hlasov a podľa prieskum INSA s desiatimi percentami. Výsledky prieskumov poukazujú na to, že Zelených čaká ťažký zápas, pretože ich podpora klesla iba na šesť percent, a to v čase, keď namáhavo hľadajú témy na pritiahnutie záujmu voličov.