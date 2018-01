Mesežnikov si myslí, že preferenčne silnejší potenciál stať sa prezidentom má Drahoš

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) – S väčšou pravdepodobnosťou bude novým prezidentom Českej republiky Jiří Drahoš. Domnieva sa Grigorij Mesežnikov na základe doterajšej kampane vedenej súčasným prezidentom ČR Milošom Zemanom.

Šance na zvolenie prezidenta v 1. kole boli vraj nízke

Ako ďalej povedal pre agentúru SITA prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Mesežnikov, výsledky dnešného 1. kola volieb prezidenta ČR potvrdili predvolebné prieskumy, ktoré predpovedali nízku pravdepodobnosť zvolenia prezidenta už v tomto kole a ako najsilnejších kandidátov avizovali Miloša Zemana a Jiřího Drahoša.

Podľa predbežných výsledkov, v ktorých je doposiaľ sčítaných 99 % okrskov, postúpili do druhého kola súčasný prezident ČR Miloš Zeman so ziskom takmer 39 percent hlasov a bývalý predseda Akadémie vied Českej republiky Jiří Drahoš so ziskom viac ako 26 percent hlasov.

V druhom kole môže zvíťaziť Drahoš, na jeho stranu by sa možno priklonili porazení kandidáti

Podľa politického analytika šance oboch kandidátov sú vyrovnané, preferenčne silnejší potenciál má však Drahoš. Viacerí kandidáti, ktorí nepostúpili do druhého kola, totiž vyzvali svojich voličov, aby dali v druhom kole svoj hlas Drahošovi. Aj samotní voliči neúspešných kandidátov, ako sú Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer a Mirek Topolánek sa pravdepodobne priklonia svojimi názormi k Drahošovi, konštatoval ďalej Mesežnikov.

Je zároveň zvedavý, či sa Zeman bude zúčastňovať na predvolebných diskusiách pred druhým kolom hlasovania. Ako Mesežnikov dodáva, „istejšia cesta k porážke je nezúčastňovať sa diskusií“. Otázne tiež je, koľko voličov, ktorí sa na voľbách v 1. kole nezúčastnili, pôjde v 2. kole voliť Zemana.

Na Slovensku sme si prezidenta zvolili až v 2. kole

Podobná situácia by sa v Českej republike mohla podľa očakávaní analytika zopakovať z volieb prezidenta SR v roku 2014, keď do druhého kola postúpili premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico (28 percent) a občiansky kandidát Andrej Kiska (24 percent). Rozhodlo sa až v 2. kole, kedy voľby napokon vyhral Kiska.