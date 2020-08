Messi aj po stretnutí s Koemanom zdupľoval, že svoju budúcnosť nespája s FC Barcelona

Lionel Messi sa stretol s novým trénerom FC Barcelona Ronaldom Koemanom, ale svoj názor opustiť katalánsky veľkoklub po 20 rokoch údajne nezmenil.

Zatiaľ nič nie je potvrdené, 33-ročný fenomenálny Argentínčan sa ešte definitívne nerozhodol aj preto, že s FCB ho spája kontrakt do konca budúcej sezóny. Messi mal prerušiť dovolenku, aby sa v Barcelone stretol s Koemanom.

Koeman s Messim ráta

Podľa katalánskej súkromnej stanice RAC1 však momentálne prevažuje možnosť Messiho odchodu nad jeho zotrvaním v klube, ktorý ho katapultoval do absolútnych futbalových výšin.

Počas pôsobenia na Camp Nou sa rekordne šesťkrát stal najlepším futbalistom na svete a z klubového pohľadu vyhral prakticky všetky domáce aj medzinárodné trofeje.

Koeman krátko po svojom príchode ku kormidlu FCB vyhlásil, že s Messim ráta ako s nosným pilierom nového futbalového projektu v klube, ktorý v uplynulej sezóne nezískal žiadnu trofej a na jej konci utŕžil vo štvrťfinále Ligy majstrov od Bayernu Mníchov hanebný debakel 2:8.

Bartomeu si chce zachrániť stoličku

Podľa prezidenta FC Barcelona Josepa Mariu Bartomeua je hotová vec, že Messi zostane. Nechce sa totiž do futbalovej histórie zapísať ako prezident, ktorý nechal len tak odísť najlepšieho futbalistu histórie.

Španielske média však takmer jednotne tvrdia, že Bartomeu si týmito vyhlásenia iba chce zachrániť stoličku pod zadkom a že Messi ešte nikdy nebol tak blízko k odchodu zo svojho milovaného klubu ako práve teraz. „Nevýrazná sezóna zaklincovaná debaklom od Bayernu boli povestné kvapky, ktoré Messiho zrejme prinútia k odchodu. Cíti, že ešte môže niečo veľké dosiahnuť, ale potrebuje zmenu a s ňou spojenú novú motiváciu,“ napísal portál denníka Marca.

Na druhej strane rovnaký zdroj píše aj o tom, že doložka o predčasnom uvoľnení argentínskeho loptového virtuóza spod zmluvy sa nachádza vo výške 700 miliónov eur a že túto sumu reálne nezaplatí ani Inter Miláno, ktorý sa o Messiho zaujíma.

„Ak by sa predsa len našiel kupca, ktorý by ponúkol za Messiho veľké peniaze, tie by Barcelona mohla použiť na nákup iného nadštandardne kvalitného hráča. Taký zatiaľ okrem Messiho v súčasnom kádri FCB chýba,“ zamyslela sa Marca.