Messi priniesol do PSG veľa pozitív. Majiteľ klubu Al-Khelaifi vedel, že si ho môžu dovoliť

Príchod Lionela Messiho do tímu Paríž Saint-Germain má okrem veľkého športového aj nezanedbateľný obchodný prínos pre najväčší francúzsky a jeden z najbohatších európskych futbalových klubov.

Messiho dres sa stal najžiadanejším

Výrazne zvýšený záujem o marketing, reklamu aj sociálne siete Parížania evidujú od chvíle, čo 34-ročný Argentínčan po 21 rokoch definitívne povedal zbohom „tímu svojho srdca“ FC Barcelona a prejavil úmysel prísť do Parku Princov. Jeho dres s číslom 30 sa stal prakticky ihneď najžiadanejším artiklom v internetovom obchode PSG.

„Messi so sebou prináša veľa pozitív pre náš klub najmä v komerčnej oblasti. Je to veľké aktívum na našom bankovom účte smerom do budúcnosti,“ vyhlásil katarský majiteľ PSG Nasser Al-Khelaifi. „Čísla predajnosti v klubovom obchode nám utešene rastú. Sú až šokujúco vysoké. Preto len dúfam, že Leo si nezapýta zvýšenie platu,“ s úsmevom pokračoval Al-Khelaifi.

Flexibilita pravidiel

Na otázku, či klub kúpou Messiho neporušil pravidlá finančnej fair-play, 47-ročný katarský majiteľ odpovedal: „V dôsledku pandémie COVID-19 bola v pravidlách nastavená určitá flexibilita a zmeny sa týkajú toho, aby sa zastavili obrovské straty. Za náš tím môžem potvrdiť, že pravidlá finančnej fair-play dodržiavame od prvého dňa, keď sme prišli do klubu, a trvá do dodnes. A čo sa týka príchodu Messiho, pred jeho podpisom sme si starostlivo ošetrili, či to vôbec je možné. A tak sme vedeli, do čoho ideme a že si ho môžeme dovoliť.“

Al-Khelaifi ako člen výkonného výboru UEFA a šéf Európskej asociácie futbalových klubov má veľký záujem na tom, aby sa v rámci pravidiel finančnej fair-play začala diskusia o nekontrolovaných výdavkoch na prestupy hráčov.