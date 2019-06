Mestá a obce žiadajú, aby ministerstvo začalo s výstavbou rýchlostnej cesty R8 z Komárna do Nitry

NITRA 5. júna (WebNoviny.sk) – Mestá a obce okresu Komárno žiadajú Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Národnú diaľničnú spoločnosť o vybudovanie rýchlostnej cesty R8 v úseku Komárno – Nitra.

Zároveň žiadajú Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja o zapracovanie zámeru rozšírenia cesty R8 na tomto úseku do územného plánu Nitrianskeho kraja. Uzniesli sa na tom členovia Združenia miest a obcí okresu Komárno na svojom zasadnutí.

Riešenie naliehavých dopravných problémov

V prijatom uznesení konštatujú, že výstavba rýchlostnej cesty R8 v úseku Komárno – Nitra by kľúčovým spôsobom vyriešila mnohé z dlhodobých a naliehavých dopravných problémov Nitrianskeho kraja a znížila dopravnú zaťaženosť ciest druhej a tretej triedy. Zároveň by to pomohlo zvýšeniu konkurencieschopnosti a hospodárskemu rastu tohto regiónu.

Ako agentúru SITA informoval primátor Komárna a zároveň predseda Združenia miest a obcí okresu Komárno Béla Keszegh, uznesenie inicioval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.

Na zasadnutí sa zúčastnila prevažná väčšina z 30 členov združenia, uznesenie podporili jednohlasne. „Dopravná situácia v okrese a aj celkovo medzi Nitrou a Komárnom je vážna a treba ju urýchlene riešiť,“ povedal Keszegh.

Situácia v Nových Zámkoch je neúnosná

Úsilie Združenia miest a obcí okresu Komárno podporuje aj primátor Nových Zámkov Otokar Klein. Ako povedal, dopravná situácia v Nových Zámkoch, cez ktoré prechádza hlavný ťah na juh, je neúnosná a zo strany štátu zatiaľ vždy zostalo len pri sľuboch. Toto leto čakajú navyše vodičov v meste dopravné obmedzenia.

„Od 1. júla má prísť k úplnej uzávierke mosta smerom na Dvory nad Žitavou. Neviem si predstaviť, čo sa udeje, ale urobím všetko pre to, aby som dokázal aj v Bratislave, že Nové Zámky obchvat potrebujú, lebo je nemysliteľné, aby sa zablokovalo mesto, ktoré má 40-tisíc obyvateľov tým, že sa uzavrie jedna komunikácia,“ skonštatoval Klein.

Územie bude zaostávať

Podľa nitrianskeho župana Milana Belicu je vybudovanie rýchlostnej cesty R8 v úseku Komárno – Nitra absolútnou prioritou, pretože bez riadnej infraštruktúry bude toto územie zaostávať.

„Gro investícií ide hore Považím a juh akoby ani neexistoval. Tu sa absolútne zanedbala nielen cestná, ale aj železničná infraštruktúra,“ povedal. Dôvodov, prečo je nutné postaviť R8 medzi Komárnom a Nitrou, je podľa neho hneď niekoľko.

„V Komárne sa stavia za európske peniaze nový most cez Dunaj medzi Slovenskom a Maďarskom, avšak na slovenskej strane je vlastne odrezaný od cesty, ktorá vedie ako hlavný ťah na juh. Oblasť od Nitry po Komárno je najhustejšie obývaná, pritom sa preferuje ťah zo Zvolena na Šahy, čiže cez oblasť, ktorá nie je ani zďaleka tak husto osídlená,“ vymenoval Belica. Zároveň ide o hlavný ťah na juh, teda ďalej smerom na Balkán.

Chýba aj vlakové spojenie s Bratislavou

Vybudovanie rýchlostnej cesty by podľa Belicu významne skrátilo prepojenie sever – juh cez Nové Zámky. Poukázal na to, že Nitriansky kraj je spolu s Košickým na chvoste v oblasti diaľnic a rýchlostných ciest, čo má za následok ničenie ciest druhej a tretej triedy ťažkou nákladnou dopravou, ktorá prechádza priamo cez obce a mestá kraja.

„Ja som tu už roky, vystriedalo sa niekoľko ministrov, každý vám niečo nasľubuje, no potom je tam niekto iný a zas z toho nie je nič,“ kritizoval Belica.

Zároveň upozorňuje aj na chýbajúce priame železničné spojenie Nitry s Bratislavou. Nitra je jediné krajské mesto, ktoré je odrezané od elektrifikovanej železnice, stačilo by pritom dobudovať približne 19 kilometrov železničnej trate medzi Nitrou a Trnovcom nad Váhom.