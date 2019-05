Mesto Stropkov schválilo najrozsiahlejšie zmeny územného plánu za viac ako dve desaťročia

STROPKOV 30. mája (WebNoviny.sk) – Mesto Stropkov schválilo najrozsiahlejšie zmeny územného plánu za posledných 23 rokov. Zmenu schválili mestskí poslanci na stredajšom zasadnutí.

Dokument sa týka 39 lokalít

Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, dokument sa týka 39 lokalít, kde samospráva upravuje využitie územia alebo nachádza nové možnosti jeho rozvoja. Obsah aktuálnych zmien a doplnkov sa podľa primátora mesta Ondreja Brendzu dá rozdeliť do dvoch rovín.

„Jednou je legalizácia súčasného stavu, keďže v minulosti sa pri výstavbe či zmenách využitia území nie vždy rešpektovalo územné plánovanie. Je to dedičstvo minulosti a my to dávame do poriadku. Druhá rovina je rozvoj mesta, keď aj na základe podnetov občanov i podnikateľskej verejnosti reagujeme na ich oprávnené požiadavky,“ uviedol Brendza.

Vytýčili lokality pre výstavbu domov a športovísk

Ako primátor Stropkova dodal, územný plán nanovo vytyčuje lokality pre výstavbu rodinných domov, bytov, športovísk či školských zariadení, a zohľadňuje aj rozvoj priemyslu.

„V niektorých prípadoch dochádza k zmenám vo využití jestvujúcich objektov, čím dávame zelenú napríklad bytovej výstavbe,“ dodal Brendza. Zmeny okrem toho stanovujú aj záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry.

Územný plán takisto vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby. Zahŕňa tiež zásady koncepcie ochrany životného prostredia, prírody a krajiny.

Posledné zmeny schválili v roku 1995

Na základe podkladov Slovenského vodohospodárskeho podniku do územného plánu zapracovali aj povodňovú čiaru storočnej vody, takže nebolo možné schváliť využitie niektorých navrhovaných lokalít v blízkosti Ondavy.

Doterajší územný plán bol schválený v roku 1995 a do aktuálnej zmeny boli schválené jeho tri doplnky, naposledy v závere roka 2017.

„Po schválení uvedených zmien plánuje samospráva ďalej pokračovať v procese aktualizácie územného plánu po zohľadnení potrieb širokej verejnosti i priorít mesta,“ dodal hovorca mesta Stropkov Peter Novák.