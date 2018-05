Mestský park na Kmeťovom námestí dostáva novú podobu

BRATISLAVA 23. mája 2018 (WBN/PR) – V bratislavskom Starom meste pribudne ďalšia revitalizovaná zelená plocha. Obľúbené miesto susedských stretnutí, rokmi zanedbaný mestský park na Kmeťovom námestí, práve prechádza kompletnou obnovou. Už začiatkom leta bude opäť slúžiť miestnym obyvateľom každého veku.

V mestskom parku medzi ulicami Bernolákova a Wilsonova sa minulý týždeň začali udržiavacie práce, smerujúce k jeho obnove. V spolupráci s mestskou časťou Staré mesto a jej starostom Radoslavom Števčíkom sa do verejnoprospešnej aktivity pustil developer Corwin, ktorý sídli neďaleko v Blumental Offices. „Je pre nás úplne prirodzené ísť do projektu obnovy zelenej plochy, keďže z vlastnej skúsenosti so zelenými strechami na každej našej stavbe vieme, aká je zeleň v meste dôležitá. Nielen z estetického hľadiska, ale najmä kvôli udržateľnej klíme a ochladzovaní okolia v prašnom a prehriatom mestskom prostredí,“ hovorí Marián Hlavačka, predseda predstavenstva spoločnosti Corwin.

Návrh na revitalizáciu z dielne krajinných architektov Guldan architects zahŕňa rekonštrukciu chodníkov, výsadbu, sadové úpravy a osadenie mobiliáru v podobe lavičiek, košov, ale aj detského ihriska a šachového stola pre turnaje v parku. Obnova parčíku je spoločným projektom staviteľov a starostu Mestskej časti Staré mesto Radoslava Števčíka, ktorý ich na spoluprácu oslovil. „Som rád, že za môjho pôsobenia ako starostu sa naštartovala aktívna spolupráca samosprávy s investormi, ktorým záleží na kvalitnejšom verejnom priestore,“ hovorí Radoslav Števčík.

Kmeťovo námestie je mestský park s historickým významom. Pomenovanie dostal po Andrejovi Kmeťovi, významnom slovenskom archeológovi, botanikovi a etnografovi, ktorý má v parku osadený pamätník. Plocha v súčasnosti nespĺňa spoločenskú a estetickú funkciu mestského parku, v ktorom sa stromy miešajú s krovinami a náletovými drevinami. Miesto znehodnocujú aj časté pobyty neprispôsobivých občanov. Koncept revitalizácie rešpektuje súčasnú kompozíciu územia, ktorá patrí do centrálnej mestskej zóny s historickým významom. Návrh z toho dôvodu prechádzal konzultáciami s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu.

Na konci približne mesiac a pol trvajúcich prác má byť podľa developera príjemný komunitný priestor na relax a stretávanie sa obyvateľov a návštevníkov okolitých obytných budov pri voľnočasových aktivitách. „Táto stará bratislavská štvrť nás prijala s našimi stavebnými aktivitami, preto my ako dobrí susedia chceme pomôcť lokalite, aby dostala späť svoju krásnu tvár, ktorou bola známa v minulosti. Parčík je jednou z našich akcií v prospech mesta a dar miestnym obyvateľom,“ dodáva Marián Hlavačka.

Návrh parku počíta s návštevníkmi všetkých vekových kategórií, od detí s rodičmi, cez študentov a seniorov, no myslí aj na ľudí s postihnutím, pre ktorých budú vstupy do parku vytvorené v bezbariérovej úprave. Existujúce chodníky nahradia mlatové, detské ihrisko bude zasadené medzi stromami a živým plotom. K zrevitalizovaným živým plotom pribudnú aj kvetinové záhony s trvalkami. Podľa slov developera, ďalším podobným projektom pre rozvoj života v štvrti bude aj novovybudované námestie Mateja Korvína medzi ulicou Radlinského a administratívnou budovou Blumental Offices.