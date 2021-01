Meteorológovia varujú pred povodňami v okrese Michalovce, výstrahy platia stále aj pre Trebišov

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okres Michalovce výstrahu druhého stupňa pred povodňami. Výstraha platí do stredy 27. januára do 10:00. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke. Meteorológovia zároveň upozorňujú na výstrahu prvého stupňa pred povodňami v okrese Trebišov bez Rožňavy, ktorá platí do stredy 27. januára do 10:00.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji do dnes do 11:00. V Prešovskom kraji zároveň do 11:00 platí aj výstraha prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov.

„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dopĺňajú meteorológovia.