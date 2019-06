Mexiko verí v dohodu s USA, clá by poškodili obe ekonomiky a nezabránili prílevu migrantov

WASHINGTON 4. júna (WebNoviny.sk) – Mexiko verí, že pravdepodobne dosiahne dohodu s USA a vyhne sa uvaleniu 5-percentného cla na dovoz mexických tovarov na americký trh, ktoré minulý týždeň ohlásil šéf Bieleho domu Donald Trump.

„Podľa toho, čo sme videli doteraz, budeme schopní dosiahnuť dohodu,“ povedal v utorok mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard na tlačovej konferencii na veľvyslanectve krajiny vo Washingtone.

Šéf mexickej diplomacie však dodal, že napriek optimizmu bude jeho tím pripravený aj na taký scenár, že dohoda sa nedosiahne. Mexiko tvrdí, že potenciálne clá by poškodili obe ekonomiky a nepomohli by spomaliť prúd migrantov zo Strednej Ameriky smerom na sever. Trump vyhlásil, že clá začne uplatňovať od 10. júna, aby Mexiko donútil k tomu, že bude brániť migrantom zo Strednej Ameriky pri prechode hraníc do USA.