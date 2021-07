Miba : Chceme prispieť k tomu, aby sa Orava nevyľudňovala

Miba Sinter Slovakia v Dolnom Kubíne vsádza na duálne vzdelávania a na dlhodobú prípravu nových zamestnancov.

Dobré pracovné a mzdové podmienky, motivačný systém a podpora v rámci duálneho vzdelávania. To sú v strojárstve na Orave kľúčové faktory, aby najmä muži v aktívnom veku z oravského regiónu neodchádzali do zahraničia. „Tento problém na Orave vnímame aj my a pre nikoho, ani pre rodiny, ani pre zamestnávateľov, nie je dobré, ak kvalifikovaní a perspektívni ľudia stále odchádzajú za prácou do zahraničia“, uviedol Vladimír Toman, konateľ spoločnosti Miba Sinter Slovakia v Dolnom Kubíne v súvislosti s nedávnou návštevou prezidentky Zuzany Čaputovej v spoločnosti Miba. To, čo sa v Miba Sinter Slovakia osvedčilo, je budovanie vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa ešte počas štúdia v rámci duálneho vzdelávania „Je to beh na dlhú trať, ale nám sa táto cesta zatiaľ osvedčila“, dodal Vladimír Toman.

Už dnes pracuje v závode Miba Sinter Slovakia v Dolnom Kubíne cez 30 absolventov duálneho vzdelávania. „Už počas školy si u nás študenti zarábajú, môžu získať štipendium v závislosti od ročníka, príspevok na stravu, možnosť brigádovať za odmenu nad rámec duálneho vzdelávania a samozrejme po skončení školy nájdu u nás pracovné uplatnenie“, hovorí Eva Mancová, manažérka ľudských zdrojov. Okrem toho počas letných prázdnin poskytuje Miba Sinter Slovakia pre študentov vo veku od 16 rokov možnosť brigády. Aj takto sa vieme dostať následne k perspektívnym zamestnancom.

Ešte v roku 2018 vybudovali v rámci skupiny Miba AG v Dolnom Kubíne najmodernejšiu nástrojáreň v Európe – Miba Tooling Center, ktorá tam vyrába nástroje pre celú skupinu Miba Group s 30 výrobnými závodmi v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. Dnes v tejto nástrojárni pracuje 100 zamestnancov a otvárajú sa nové príležitosti aj v rámci duálneho vzdelávania. Svoje uplatnenie tu nachádzajú práve aj absolventi duálneho vzdelávania, ktorí sa na svoje budúce povolanie pripravujú priamo v Miba Tooling Center.

O Miba Sinter Slovakia

Miba Sinter Slovakia s.r.o. Dolný Kubín je výrobným podnikom v rámci divízie Miba Sinter, spoločnosti Miba AG. Rakúska spoločnosť pôsobí v Dolnom Kubíne od roku 1991. Podnik je najväčším spomedzi 30 závodov rakúskej spoločnosti. Spoločnosť sa zameriava na výrobu komponentov metódou práškovej metalurgie predovšetkým pre automobilový priemysel. Závod preinvestoval len od roku 2010 viac ako 95 mil.€ do infraštruktúry, výrobných priestorov, výrobných technológií, keď pribudli nové linky na výrobu súčiastok prevažne automobilového priemyslu, do motorov, prevodoviek, či iných častí osobných automobilov. V závode pracuje 770 zamestnancov.

