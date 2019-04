Michaela Zamari a jej najlepšie Rozhodnutie

BRATISLAVA 1. apríla 2019 (WBN/PR) – Knižná jar sa tento rok dočkala exotického prírastku. Michaela Zamari už na slovenskom knižnom trhu nie je žiadnym nováčikom a jej štvrtý román Rozhodnutie len potvrdzuje, že s písaním to myslí naozaj vážne. Ešte v októbri minulého roka obohatila scénu o román inšpirovaný skutočnými udalosťami, Posledný džentlmen, ktorý pokrstila so známou moderátorkou Adelou Vinczeovou, a začiatkom tohto roka sa dotláčala jej debutová séria Šéf môjho šéfa. Knihy mladej autorky si už našli svojich verných fanúšikov a jej najnovší román Rozhodnutie určite navýši ich počet. Autorka sa netají tým, že napísať a vydať príbeh Rozhodnutie bolo jedným z jej najlepších rozhodnutí. Jej tvorbu si čitatelia obľúbili najmä pre inteligentné dialógy, návikový humor a vášeň, no vo svojej novinke sa nebála experimentovať a prináša nám prvý dobrodružný román s prvkami trileru. Rozhodnutie sa už v prvom týždni od vydania zaradilo medzi TOP najpredávanejšie knihy v jednom z najväčších kníhkupectiev na Slovensku a nájdete ho vo všetkých dobrých kníhkupectvách. S kúpou sa nerozhodujte príliš dlho, pretože táto kniha sa môže veľmi rýchlo vypredať.

Obetovali by ste svoju slobodu, aby ste boli v bezpečí?

Raven si už ani nepamätá, kedy si naposledy dopriala výdatný oddych. Odkedy mladšiemu bratovi Troyovi supluje rodičov, jej život sa obmedzil len na svadobný salón – zdroj jej príjmu, domáce práce a sem-tam spestrenie v miestnom bare.

Je načase dožičiť si zaslúženú dovolenku, ktorú Troy dostane ako darček na svoje osemnáste narodeniny.

Mestečko v americkom Utahu vymenia na pár dní za exotickú Malajziu, pričom netušia, ako veľmi im zdanlivo neškodný výlet zmení život.

Z minúty na minútu sa dovolenka mení na väzenie pod prísnym dohľadom tajomného cudzinca. Vpadne im do života, je neoblomný, príliš mocný a vie o nich podozrivo veľa. Jeho príchod vyvolá v Raven smršť pocitov.

Neznámy muž má iba jediný cieľ – ochrániť Raven. So svojimi dôvodmi sa jej nechce zveriť a ona sa tvrdohlavo odmieta podvoliť bez boja. Dokáže však príťažlivý cudzinec ovládať svoju túžbu po temperamentnej žene, ktorú by si nemal pripustiť k telu?

Spoločný nepriateľ síce spojil ich cesty, ale čo ak je jediný, kto ich môže navždy rozdeliť? Zvládnu ochrániť jeden druhého aj pred touto hrozbou?