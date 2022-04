Miera nezamestnanosti na Slovensku by mala pozvoľna klesať aj naďalej, stále je tu však jedno riziko

Miera nezamestnanosti na Slovensku by mala pozvoľna klesať aj v najbližších mesiacoch. Tvrdí to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Pre trh práce však naďalej zostáva rizikom vojnový konflikt na Ukrajine.

Ten má podľa analytika potenciál oslabiť ekonomický rast v Európe, vrátane Slovenska, a znížiť tak aj dopyt zamestnávateľov po pracovnej sile, najmä v prípade zastavenia dodávok plynu z Ruska.

Nesúlad medzi ponukou a dopytom

„V našom základom scenári so zachovanými tokmi komodít z Ruska však očakávame, že dopady na ekonomický rast by mohli byť tlmené, ekonomika by si mala stále uchovať jemný rast, trh práce by mal ostať relatívne robustný a nemal by vykázať nárast nezamestnanosti,“ uviedol Koršňák.

Odídenci z Ukrajiny by podľa neho mohli krátkodobo, počas trvania konfliktu, aspoň čiastočne zmierniť problém so zvyšujúcim sa počtom voľných pracovných miest v ekonomike.

Problémom by však opäť mohol byť nesúlad medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile. Už marec podľa analytika ukázal, že utečenci sa zatiaľ uplatňujú skôr na dočasných pomocných pozíciách.

Vojna nebola stopkou pre klesanie

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 6,67 percenta. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Medziročne sa podľa neho miera nezamestnanosti v marci znížila o 1,31 percentuálneho bodu.

Pokles nezamestnanosti podľa ministra nezastavila ani vojna na Ukrajine. Miera nezamestnanosti klesá vo všetkých regiónoch na Slovensku.

Výnimkou je päť okresov

Minister práce a sociálnych vecí upozornil na to, že vlani miera nezamestnanosti vrcholila až v apríli.

„V tomto roku krivka miery nezamestnanosti vyvrcholila v januári a odvtedy nám nezamestnanosť klesá,“ povedal. Počas marca si podľa neho našlo na Slovensku prácu asi 5-tisíc živiteľov rodín. Vo všetkých okresoch na Slovensku, s výnimkou piatich okresov, miera nezamestnanosti klesá. Najviac sa nezamestnanosť znižuje na západe Slovenska.