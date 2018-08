Migrantom treba pomôcť v domovských krajinách, tvrdí Babiš a ich odmietnutie považuje za symbol

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) – Český premiér Andrej Babiš je presvedčený, že migrantom treba pomôcť v ich domovských krajinách a to, že ich odmieta prijať, považuje za symbol. Vyjadril sa tak počas vystúpenia pred českými veľvyslancami.

Marshallov plán pre Afriku

„Keď hovorím o tom, že nechcem prijať ani jedného migranta, tak je to preto, že to je symbol. Mali by sme vyjednávať so štátmi severnej Afriky a mať Marshallov plán pre Afriku,“ povedal Babiš na ministerstve zahraničných vecí s tým, že sa na túto tému plánuje baviť aj s talianskym premiérom Giuseppem Contem, s ktorým sa stretne v utorok. Práve Taliansko pritom tlačí na to, aby si ostatné európske štáty podelili migrantov, ktorí cez krajinu prichádzajú do Európy.

Babiš tiež podľa vlastných slov nesúhlasí s plánovaným navýšením prostriedkov pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex na 10,3 miliardy eur. „Nie som presvedčený, že máme navýšiť rozpočet Frontexu,“ skonštatoval.

Lepšie ako Frontex

Peniaze by vraj mali dostať skôr stredomorské štáty ako Taliansko, Španielsko, Grécko alebo Malta, ktoré by sa podľa jeho názoru mohli o stráženie európskej morskej hranice starať lepšie ako Frontex.

Český premiér sa tiež vyjadril, že Európa musí zachrániť svoju identitu a civilizáciu. Európska únia pritom podľa neho potrebuje reformu a mala by sa vrátiť k svojej podstate, ktorou je bezpečný kontinent založený na prosperujúcom trhu, voľnom pohybe osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Ak však niekto „hovorí o czexite, ohrozuje našu budúcnosť“, vyhlásil tiež.

„Sme pevnou súčasťou Západu, to nemôže nikto spochybniť. Otázka je, akým spôsobom vystupujeme. Snažím sa, aby sme boli aktívni. Keď hovorím o tom, že chcem presadzovať naše národné záujmy, nie je to nič protieurópske,“ poznamenal.