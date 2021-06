Mikloš: Ak by boli voľby zajtra, volil by som SaS. Sú najväčšou zárukou toho, aby sa nevrátili „jamkatý s hranatým“

Nechcem návrat Smeru v žiadnej podobe. Preto ak by boli voľby zajtra, volil by som SaS. Vyhlásil to na sobotňajšom kongrese strany Sloboda a solidarita (SaS) niekdajší minister financií Ivan Mikloš, ktorému aktuálny predseda SaS Richard Sulík robil na rezorte financií istý čas poradcu. Na kongrese vystúpil ako hosť, práve na pozvanie Sulíka.

„Tak, ako som po novembri 1989 nechcel návrat komunistov k moci, nechcem ani teraz návrat Smeru. Či už toho zlostného hranatého, alebo toho s jamkami na lícach,“ povedal Mikloš s tým, že práve preto, ak by boli voľby zajtra, volil by práve stranu SaS. „Stranu SaS musím dnes považovať za najväčšiu záruku toho, aby sa jamkatý s hranatým do vlády nevrátili,“ dodal.

Mikloš vo svojom prejave na kongrese strany SaS pripomenul jej predsedovi aj neslávny koniec Radičovej vlády, po ktorom nasledovalo ďalších osem rokov vlády Smeru. Členom SaS preto predostrel tri zásady, ktorými by sa podľa neho mali v budúcnosti riadiť. V prvom rade by mali myslieť na poradie dôležitosti, kde je na prvom mieste záujem krajiny, potom záujem strany a až potom osobné záujmy jednotlivcov.

Mikloš tiež členom SaS pripomína, že rozumný kompromis je v politike nevyhnutný. Jeho treťou radou je spájanie síl so všetkými, ktorým v princípe ide o slobodu a solidaritu, hoci nemajú na niektoré veci totožný názor. „Je to dôležité, pretože ako ukázala aj naša skúsenosť, zlo sa spája rýchlo a ľahko a ako ukázali aj vlády Smeru a spol., zlo nemá problém spolupracovať a spolu aj vydržať,“ dodal vo svojom príhovore Mikloš.