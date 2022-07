Mikulec podporil vstup Ukrajiny a Moldavska do Európskej únie, predstavil kroky a aktivity Slovenska (video)

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) v pondelok 11. júla podporil na neformálnej Rade ministrov vnútra v Prahe vstup Ukrajiny a Moldavska do Európskej únie (EÚ) a predstavil kroky Slovenska a jeho pomoci Ukrajine. Ministri predpoludním diskutovali aj o hrozbách pre vnútornú bezpečnosť, ktoré vyplývajú z ruskej vojnovej agresie na Ukrajine.

„Ukrajina má našu plnú podporu a preto jej vstup do EÚ, vrátane Moldavska, plne podporujem. Uvedomujem si tiež dôležitosť spolupráce so spomínanými dvoma krajinami, či už je to v oblasti vnútornej bezpečnosti, alebo ochrany hraníc, kde má dôležitú úlohu Europol a Frontex,“ uviedol Mikulec.

Zriadenie špecializovaných centier

Počas prejavu minister Mikulec zdôraznil aj kroky a aktivity Slovenska, ktoré vyplývajú z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine.

„Od začiatku krízy je každá osoba, ktorá prekročí vonkajšiu hranicu EÚ, kontrolovaná v národných informačných systémoch, ako aj v informačných systémoch EÚ a Interpolu. Vzájomná pomoc krajín Európy je v súčasnosti veľmi dôležitá,“ povedal Mikulec.

Okrem iného spomenul aj nasadenie dvoch skupín forenzných expertov na Ukrajine, ktoré pomáhali vyšetrovať vojnové zločiny.

„S potešením som prijal informáciu, že ukrajinská strana považovala postupy slovenskej skupiny za vysoko profesionálne a zapojila do aktivít aj svojich expertov pre získanie skúseností. Na Slovensku sme tiež zriadili špecializované centrá na boj proti hybridným hrozbám,“ povedal na rokovaní Roman Mikulec.

Únia bude čeliť viacerým hrozbám

Na rokovaní vystúpil aj ukrajinský minister vnútra, ktorý ocenil pomoc EÚ. „Veľmi dôležitý je pre nás mechanizmus civilnej ochrany EÚ, veľmi nám v rámci neho pomohli darované vozidlá či už pre záchranárov, policajtov alebo na evakuáciu ľudí. Som si istý, že keď spojíme sily s Európou, dokážeme zvíťaziť,“ povedal minister vnútra Ukrajiny Denis Monastyrsky a dodal, že jednou z aktuálnych priorít Ukrajiny je odmíňovanie území.

Podľa eurokomisárky pre vnútorné veci Ylvy Johansson bude EÚ čeliť viacerým hrozbám v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.

„Budeme čeliť pašovaniu strelných zbraní z vojnových území do EÚ, ale aj obchodovaniu s ľuďmi. V rámci EÚ musíme preto prehodnotiť bezpečnostnú politiku, musíme zintenzívniť spoločné operatívne akcie, potrebujeme pracovať v online priestore. Sme pripravení Ukrajinu a Moldavsko plne podporiť na členstvo v EÚ a chceme zároveň poskytnúť podporu a spoluprácu pri vyšetrovaní vojnových zločinov a pri odmíňovaní,“ dodala Johansson.

