Mikulec potvrdil prebiehanie vyšetrovania v prípade smrti Bučku, roky s exriaditeľom neboli v kontakte (video)

aktualizované 26. januára, 10:55

V prípade smrti bývalého riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Petra Bučku prebieha od utorka 25. januára vyšetrovanie. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) s tým, že si v tejto súvislosti treba počkať na výsledky. Mikulec zároveň ozrejmil, že Bučku poznal, ale viac ako 20 rokov s ním nič neriešil a ani neboli v kontakte.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zdôraznil, že je potrebné nechať pracovať orgány činné v trestnom konaní. Naď tiež informoval, že s príchodom bývalej vlády Mikuláša Dzurindu sa však Bučka prestal pohybovať vo vojenskom spravodajstve.

„Vieme nateraz potvrdiť to, že pán Bučka sa v minulosti vyskytoval okolo pána Ľubomíra Jahnátka a pána Bödora. Celej situácie je mi ľúto, lebo je to ľudský život a ľudia by takto nemali končiť. Treba si však všímať, že pribúda úmrtí okolo ľudí, ktorí v minulosti pôsobili okolo pána Bödora,“ dodal minister obrany.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Polícia v tejto súvislosti potvrdila, že záležitosť vyšetruje vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry ako podozrenie z úkladnej vraždy. „Vo veci bola nariadená pitva. Vzhľadom na súčasné štádium trestného konania nie je možné zatiaľ poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru.

Portál televízie Joj noviny.sk v stredu informoval, že Bučku našli mŕtveho v kameňolome Slovenského vodohospodárskeho podniku v Bratislave pri Devíne. Muž údajne visel na strome neďaleko tamojšieho jazera.