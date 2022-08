Milan Mazurek z Hnutia Republika bude kandidovať na post prešovského župana

Za predsedu Prešovského samosprávneho kraja bude kandidovať aj člen politickej strany Republika Milan Mazurek.

Nebojí sa bojovať za pravdu

„Je mi cťou oznámiť, že na predsedu Prešovského samosprávneho kraja bude za hnutie Republika kandidovať Milan Mazurek. Šikovný mladý politik, otec a kamarát, ktorý sa nebojí bojovať za pravdu aj zoči-voči arogancii štátnej moci,“ uviedol na sociálnej sieti predseda strany Republika Milan Uhrík.

Je čas vymiesť to od základov

Podľa Uhríka staré politické štruktúry sklamali a doviedli Slovensko na pokraj priepasti.

„Tzv. štandardní politici riešia len svoje hádky a korupčné škandály. Je naozaj najvyšší čas vymiesť to celé od základu a začať odznova, pekne zdola, z regiónov – s poctivou prácou pre Slovensko a jeho občanov. O Milanovi Mazurekovi popísali masmédiá veľa klamstiev, a veľa ich ešte určite popíšu, pretože nerieši to, čo chcú počuť novinári, ale to, čo naozaj trápi ľudí. Jednoducho politik, ktorý pred problémami neuhne a na ktorého sa môžete spoľahnúť aj v Prešovskom kraji,“ dodal Uhrík.