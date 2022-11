Milovníci súčasného tanca sa po pandemických časoch vrátili, návštevnosť festivalu Bratislava v pohybe vzrástla na takmer 93%

Čísla napovedajú, že milovníci súčasného tanca sa po vypätých pandemických časoch vrátili do divadiel a všade tam, kde zastihli program 26. ročníka medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe. Návštevnosť predstavovala takmer 93%, zatiaľ čo vlani to bolo 84%, celkovo hlavný program festivalu navštívilo 1603 divákov a ďalších takmer 1200 navštívilo podujatia sprievodného programu. Festival sa konal od 4. do 22. októbra 2022. Ďalší ročník Bratislavy v pohybe sa uskutoční v októbri 2023 a dramaturgia sa zameria na Belgicko.

„Súčasný tanec má dnes mnoho podôb a kvalít. V Hlavnom programe festivalu sme divákom ponúkli široký výber produkcií siahajúci od tanečného divadla a performancie až po čistú, na tanečnom pohybe založenú nádherne interpretovanú pohybovú kompozíciu, od komorných sólových výpovedí až po obsahovo i formálne bohaté inscenácie. Na festivale sme uviedli reprezentatívnu vzorku tanca z Izraela, kde má tanec významné postavenie medzi inými druhmi umenia. Verím, že umeleckou kvalitou prezentovaných diel sa nám podarilo prispieť k popularizácii a posilneniu postavenia súčasného tanca aj u nás,“ povedala umelecká riaditeľka festivalu a jeho zakladateľka Miroslava Kovářová.

Organizačný tím festivalu vyjadril nadšenie nie len z toho, že sa fanúšikovia súčasného tanca vrátili do divadiel, ale najmä, že pribudli noví diváci a diváčky. „Veríme, že stretnutie s tancom bolo pre nich tak intenzívne, že sa k nemu budú pravidelne vracať, či už na festivale, alebo na predstaveniach slovenských choreografov a choreografiek,“ dodala výkonná riaditeľka festivalu Katarína Figula. Bratislavu v pohybe navštívilo tohto roku 1603 divákov, z toho 1290 platiacich, čo je o 532 viac platiacich divákov ako v roku 2021. Sympatickým trendom je, že klesá počet voľných vstupeniek.

Trailer festivalu:

Festival v spolupráci so Slovenským národným divadlom pozval belgický súbor Peeping Tom na opätovné hosťovanie do Bratislavy, ktoré by sa malo konať v júni 2023. Aktuálne sa rokuje o presných termínoch. Pre zranenie jedného z tanečníkov totiž nebolo možné predstavenie Diptych dokončiť do konca.

Podľa Kataríny Figuly bolo tohto roku viacero výrazných momentov, niektoré z nich figurovali na programe po prvý raz. „Bolo veľa prvýkrát a veríme, že nie poslednýkrát. Veľmi sa tešíme zo spolupráce s Festivalom tanečních filmů a s Kinom Film Europe. Veríme, že tanečné filmy budú pravidelnou súčasťou festivalu. Po prvý raz bol festival v Telocvični v Novej cvernovke a dúfame, že nie naposledy, vynikajúca bola spolupráca s PechaKucha Night, jedinečný úspech bol Veľký nádych,“ zhrnula. Pohybovo-hudobno-výtvarná inštalácia Veľký nádych mala tohto roku svoju premiéru. Do projektu, ktorý prepája profesionálnu tvorbu a prácu s komunitou, sa zapojilo 43 žien vo veku od 18 do 78 rokov, išlo o spoluprácu festivalu s tvorcami Debris Company, Stanislavou Vlčekovou a Jozefom Vlkom. Výnimočné predstavenia sa uskutočnili na nádvorí Primaciálneho paláca

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe 2022 ponúkol vzorku spektra súčasného tanca v Izraeli, v hlavnom meste vystúpili: izraelský súbor Vertigo a umelecké osobnosti Nir Vidan, Niv Sheinfeld a Oren Laor. Celkovo festival predstavoval osem festivalových večerov, deväť skupín a sólistov v Hlavnom programe a Sprievodný program tvorilo šesť podujatí zameraných na umenie, vzdelávanie a popularizáciu tanca. Na pôde VŠMU sa uskutočnili dva workshopy, prvý viedol Martin Kilvády, ktorý robí nepretržitý pohybový výskum a vyučuje už viac ako 25 rokov a druhý Roni Chadash z Izraela. Sólo Martina Kilvádyho uviedol festival aj v Žiline v spolupráci s partnermi zo Stanica Žilina-Záriečie, čím druhý rok vykročil aj mimo hlavné mesto. Tohtoročný festival sprevádzala originálna kampaň, podľa ktorej sa súčasného tanca netreba báť.

Rozhovory Miroslavy Kovářovej s tvorcami/tvorkyňami, ktorí/é boli súčasťou Hlavného programu festivalu Bratislava v pohybe 2022:

Peeping Tom:

Nir Vidan:

Martin Kilvády:

Tereza Ondrová:

Noa Wertheim, Vertigo Dance Company:

Niv Sheinfeld a Oren Laor:

MimoOs:

Philippe Kratz:

Záštitu nad 26. ročníkom prestížneho festivalu prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, po tretí krát získal dotáciu od Mesta Bratislavy v rámci podpory strategických kultúrnych podujatí a novým strategickým partnerom sa stala Nadácia Tatra banky. Destinačným partnerom festivalu je Bratislava Tourist Board.

Asociácia Bratislava v pohybe je občianske združenie pracujúce v oblasti profesionálneho rozvoja súčasného tanca. Hlavnou aktivitou ABP je organizácia medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, jeho 26. ročník sa uskutoční v októbri 2022. Okrem predstavení festival prináša sprievodný program aktivizujúci komunitu a širokému spektru publika približuje súčasný tanec jeho uvádzaním vo verejnom priestore mesta. ABP reprezentuje slovenské tanečné umenie v medzinárodnom kontexte a rozvíja medzinárodnú spoluprácu.

Foto: Bratislava v pohybe

Zuzana Golianová

Mediálna podpora festivalu Bratislava v pohybe

Informačný servis