Milujú vaše deti Fidget Spinner? Túto antistresovú hračku im môžete vyrobiť aj doma

Fidget Spinner je točiaca sa hračka, ktorá je momentálne fenoménom, hlavne u mladších detí. Považuje sa za antistresovú, preto nie je vylúčené, že sa na ňu namotajú aj dospeláci. Ak by ste chceli aj vy jednu, veľmi ľahko si ju môžete vyrobiť aj sami doma.

Fidget Spinner je väčšinou ťažšia hračka, no pozrite sa, že sa dá vyrobiť doslova aj z papiera. Znie to čudne, ale uvidíte, že to naozaj funguje.

Čo budete potrebovať:

3 ks 5-centových mincí

kartón

papier

nožnice

fixka

špajdla

lepidlo

špendlík

Postup:

1. Na kus kartónu (z krabice) si nakrealite tvar Spinneru. Ten následne vystrihnite. Ak chcete, môžete si ho skrášliť nejakým obrázkom.

2. Na každý zaoblený roh, prilepte jednu 5-centovú mincu.

3. Pomocou papierovej predlohy Spinnera a špendlíka si nájdite stred Spinnera. Špajdlou a nožničkami trochu otvor zväčšite.

4. Vystrihnite si z kartónu ešte dva krúžky veľkosti asi ako tie 5-centovky a nájdite im stred. Prvý upevnite na začiatok špajdle a nastoknite cez stred Spinnera. Následne na špajdlu upevnite druhý krúžok a posuňte ho až ku stredu. Obidva krúžky prilepte trochou lepidla a nechajte voľne uschnúť.

5. Odstrihnite prečnievajúi kus špajdle a máte hotový Fidget Spinner.

Pre lepšiu predstavivosť si môžete pozrieť aj video: