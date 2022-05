Mimoriadna zmena GVD 2021/2022 sa dotkne dvoch rýchlikov

TATRANY v úseku Poprad – Košice a späť nahradia od 16. 5. regionálne expresy.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje, že na základe objednávky Ministerstva dopravy a výstavby SR vstúpi od 16. 5. 2022 do platnosti mimoriadna zmena grafikonu vlakovej dopravy GVD 2021/2022, ktorá potrvá do konca tohto GVD, teda do 10. 12. 2022. Zmena vyplýva z potreby šetrenia nákladov v rámci plánu dopravnej obslužnosti.

Mimoriadna zmena sa dotkne nasledovných vlakov:

RR 765 TATRAN (Žilina 4:11 – Košice 7:41) bude zrušený,

RR 766 TATRAN (Košice 20:32 – Žilina 23:55) bude zrušený,

REX 1765 (Poprad-Tatry 6:23 – Košice 7:41) pôjde v X a (6), teda v pracovné dni a sobotu – vedený bude v trase zrušeného vlaku RR 765 len v úseku Poprad – Košice,

REX 1764 (Košice 20:32 – Poprad-Tatry 21:52) pôjde v X a (6), teda v pracovné dni a sobotu – vedený bude v trase zrušeného vlaku RR 766 len v úseku Košice – Poprad.

