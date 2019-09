Mimoriadny finančný výbor neotvorili ani na druhý pokus, o rozpočte diskutovali len neformálne

Ani druhý pokus opozície o rokovanie mimoriadneho finančného výboru k aktuálnej rozpočtovej situácii nebol úspešný. Podobne ako v stredu, ani vo štvrtok totiž členovia výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet neschválili jeho program.

Odklon od vyrovnaného rozpočtu

Podľa poslanca za OĽaNO Eduarda Hegera, ktorý rokovanie výboru inicioval, ide zo strany koaličných zákonodarcov o prejav arogancie moci.

„Musíme si uvedomiť, že Slovensko sa definitívne odklonilo od cesty za vyrovnaným rozpočtom, čo potvrdzuje aj najnovšia prognóza Národnej banky Slovenska, ktorá hovorí, že deficit má budúci rok dosiahnuť 1,5 % HDP a v roku 2021 dokonca 1,7 % HDP,“ uviedol Heger s tým, že v nasledujúcich týždňoch sa opäť pokúsia o zvolanie finančného výboru.

Opoziční poslanci chceli od ministra financií na výbore počuť, aké opatrenia má pripravené na to, aby sa podarilo dosiahnuť tohtoročný vyrovnaný rozpočet tak, ako to schválil parlament a ako sme to avizovali aj Bruselu.

Minister prišiel na rokovanie výboru

Kým v stredu sa minister v parlamente ani neukázal pre pracovné povinnosti v zahraničí, na štvrtkové rokovanie výboru prišiel.

„Aj napriek tomu, že program výboru nebol schválený, minister financií s poslancami neformálne diskutoval o aktuálnej téme rozpočtu na tento a budúci rok,“ informoval rezort financií.