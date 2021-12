Minister Doležal by dal otvoriť reštaurácie, ale ako člen vlády chce počúvať kolegov a odborníkov

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) by bol za otvorenie gastronomických prevádzok aspoň pre očkovaných alebo ľudí s prekonaním ochorenia COVID-19. Ako člen vlády zároveň počúva aj ostatných kolegov a odborníkov. Tvrdí, že to nie je o tom, či chce, alebo nechce otvoriť tieto zariadenia, ale chce sa správať zodpovedne a počúvať odborníkov.

„Najlepšou formou pomoci by bolo otvoriť aspoň pre očkovaných a prekonaných. Myslím, že to bude témou dňa, keď sa situácia trochu stabilizuje,“ povedal Doležal na sociálnej sieti. „Nechcem vzbudzovať žiadne nádeje, ale keď na to bude čo len trochu priestor, som presvedčený, že téma očkovaných, prekonaných a gastro bude na stole,“ uviedol minister dopravy.

Vláda mala podľa informácií o tom rokovať v piatok 17. decembra, minister predpokladal, že budú rokovať o protipandemických opatreniach. „Vláda zatiaľ zvolaná nebola,“ uviedla v piatok ráno pre agentúru SITA hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. Otvorenie svojich prevádzok a splnenie ďalších opatrení opakovane žiadajú zástupcovia gastrosektora, hotelieri zas chcú, aby mohli otvoriť pre verejnosť skôr ako 25. decembra.