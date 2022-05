Minister Korčok ocenil zlatou plaketou austrálskeho podnikateľa so slovenskými koreňmi Franka Lowyho

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) udelil Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí sirovi Frankovi Lowymu, úspešnému austrálskemu podnikateľovi a filantropovi slovenského pôvodu.

Ocenenie mu odovzdal za prínos v oblasti podnikania, filantropie, medzinárodných vzťahov a za šírenie dobrého mena. Korčok o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Jeho životný príbeh je inšpiráciou pre mnohých. Vyrastal v neľahkých časoch, ale svojou priebojnosťou, svedomitou prácou a vytrvalosťou sa stal podnikateľom svetového formátu. Cením si, že si pritom zachoval priazeň a pozitívny vzťah ku Slovensku,“ zdôraznil minister.

Sir Lowy sa narodil v roku 1930 v židovskej rodine vo Fiľakove v Československu. Európu opustil spolu s blízkymi pod vplyvom vojnových udalostí a nárastu protižidovských nálad. Životné cesty Franka Lowyho viedli cez Francúzsko do Palestíny, Izraela, a napokon do Austrálie. V roku 2017 ho za jeho prínos pre podnikateľské prostredie a filantropiu povýšila do rytierskeho stavu kráľovná Alžbeta II.