Minister Lengvarský zvolal krízový štáb, rieši nárast koronavírusového variantu omikron

Ústredný krízový štáb v utorok rokuje pre nárast nového koronavírusového variantu omikron na Slovensku a tiež o viacerých iných témach. O zvolanie zasadnutia z dôvodu šírenia omikronu požiadal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Pred začiatkom rokovania krízového štábu o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) s tým, že v prípade omikronu budú posudzovať nielen jeho vývoj, ale aj zodpovednosť a ďalší postup jednotlivých rezortov.

„Ministerstvo zdravotníctva nám chce povedať nejaké veci, ktoré si riešili vo vzťahu k tomu, akým spôsobom budeme ďalej pristupovať k riešeniu pandémie. Musíme si to vypočuť a potom povieme,“ uviedol Mikulec. V prípade ochorenia desatiny populácie na omikron by podľa neho každý pocítil prípadný výpadok služieb kritickej infraštruktúry. „Snažíme sa presviedčať ľudí, aby sa dali v prvom rade zaočkovať. Zaočkovanosť v rámci Policajného zboru je na hranici 69 percent, čiže je to viac ako v Slovenskej republike,“ podotkol Mikulec, pričom podľa neho je to ešte lepšie u hasičov.

„Máme pripravené scenáre tak, že keby ľudia začínali zostávať doma, tak aby sme vedeli pokryť všetky úlohy ako ich majú riešiť Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor aj ostatné útvary ministerstva vnútra,“ dodal minister vnútra. Zatiaľ je podľa neho predčasné hovoriť o podrobnostiach.