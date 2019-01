Minister Žiga sa vyjadril k budúcnosti baníctva na Slovensku, s Ficom o ňom viedol dlhé debaty

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská vláda koncom vlaňajška schválila ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu pri výrobe elektriny z uhlia. Podarilo sa to až po nástupe nového predsedu vlády. Bývalý premiér Robert Fico totiž zrušenie ťažby uhlia slúžiaceho na výrobu elektriny v tepelnej elektrárni viackrát odmietol.

O ťažbe diskutovali hodiny

Súčasný minister hospodárstva Peter Žiga v rozhovore pre portál vEnergetike.sk prezradil, že s predsedom strany Smer-SD sa o tejto téme viedli dlhé debaty.

„Máme s predsedom dlhodobú debatu o rôznych ekonomických veciach. Pri racionálnej debate, ktorú my vedieme, tak máme aj argumenty. Máme dlhé debaty. Naozaj v tomto prípade ideme systémom, že sa ideme postarať o ľudí na hornej Nitre. Zároveň hovoríme, že ukončenie dotácie výroby elektriny z uhlia neznamená, že tí baníci nemôžu ťažiť ďalej. Ak si nájdu odberateľov na trhových princípoch, tak môžu fungovať ďalej. Akurát štát to už nebude ďalej dotovať a tak to bude pre nich ťažšie. Čiže toto bol súbor všetkých argumentov, o ktorých sme sa rozprávali a dohodli sme sa, že to urobíme tak, ako to schválila vláda. Výsledok máte na stole,“ povedal Žiga.

Vláda by mala niesť zodpovednosť

Zrušenie podpory ťažby uhlia bude mať podľa ministra veľký sociálno-ekonomický vplyv na región hornej Nitry a nedalo sa to urobiť skôr, ako je v súčasnosti vládou schválené, teda v roku 2023.

„To nie je také jednoduché prísť a povedať, že rušíme takúto podporu. V roku 2015 (rok, kedy sa predĺžil všeobecný hospodársky záujem do roku 2030 – pozn. red.) bola nezamestnanosť na hornej Nitre niekde na úrovni 10 %. Opozícia, ktorá hovorí o iných termínoch, sa pozerá na to optikou roka 2018, kedy je nezamestnanosť na hornej Nitre niekde na úrovni piatich percent. Naozaj, zahrávať sa s tým, že štyri tisíc baníkov pošlete na ulicu, to sú veľmi závažné rozhodnutia,“ upozornil Žiga.

Vláda SR má podľa neho zodpovednosť. „To nie je tak, že tu niekto z opozičných lavíc začne vykrikovať a za nič nenesie zodpovednosť. Vy musíte ten región na to pripraviť. Musíte zabezpečiť prácu, teplo, elektrinu pre daný región. Hovoriť len o tom, že treba zavrieť bane, lebo sa všetci na to skladáme, to je, no viete…,“ podotkol Žiga.

Nový termín je realizovateľný

Rok 2023, kedy by sa mal zrušiť všeobecný hospodársky záujem, je podľa ministra už reálny. „Tento rok je nastavený aj z technicko-energetických dôvodov na najskorší termín, ktorý je realizovateľný. Na to, aby sme vedeli na hornej Nitre bezpečne zásobovať nielen obyvateľov, ale aj priemysel elektrinou musíme zabezpečiť modernizáciou trafostanice v Bystričanoch. Ta realizácia bude niekde na prelome rokov 2021 a 2022,“ dodal Žiga.

Po skúšobnej prevádzke novej trafostanice sa tak už bude môcť vypnúť tepelná elektráreň v Novákoch, v ktorej sa z domáceho uhlia vyrába elektrina.

„Taktiež po roku 2023 by bolo potrebné do tepelnej elektrárne v Novákoch investovať nové zdroje, a k tomu sa už asi nedostaneme. Zároveň treba pre región zabezpečiť dodávku tepla, pretože popri výrobe elektriny vyrába tepelná elektráreň aj teplo,“ konštatoval Žiga.