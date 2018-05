Ministerka Matečná si našla obetného baránka, rozohnil sa Fecko počas schôdze o jej odvolaní

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR za OĽaNO Martin Fecko v rozprave k návrhu na vyslovenie nedôvery Gabriele Matečnej vyčítal ministerke pôdohospodárstva unáhlené a neadekvátne kroky voči pracovníkom Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) v Prešove.

Zamestnanci obetným baránkom

Zamestnanci sa mali podľa slov Martina Fecka stať v celom systéme prerozdeľovania priamych platieb iba obetným baránkom a zahmlievacím manévrom.

„Dnes sa, pani ministerka Matečná, zodpovedáte za svoje pôsobenie v pozícii ministerky pôdohospodárstva. Dopustili ste sa nepráva a zla a dali ste im voľný priebeh. Toto konanie je nezlučiteľné s funkciou ministerky. Spreneverili ste sa svojmu sľubu. Nehájite záujmy občanov SR a zanedbali ste farmárov. Traktory v uliciach to dokumentujú,“ povedal na začiatku svojho vystúpenia Martin Fecko.

Opozičnému poslancovi okrem najčastejšie spomínaných výhrad opozície prekáža jej postup pri vyvodení personálnej zodpovednosti v kauze firmy Agro Porúbka. Martin Fecko uviedol, že kroky po prevalení kauzy boli unáhlené a neadekvátne. Trojica pracovníkov VÚPOP Prešov, voči ktorým vyvodila ministerka zodpovednosť, mala byť odvolaná neprávom a dôvodom na ich odvolanie malo byť podľa Fecka to, že do systému najviac videli.

List pre ministerku

V súvislosti s tým Martin Fecko citoval v pléne list zaslaný ministerke Gabriele Matečnej od jedného z prepustených zamestnancov. „S odstupom času nevnímate Vaše rozhodnutie za unáhlené a neodôvodnené? Ústav konal a nepochybil. Jedná sa o systémovú a metodickú chybu, nie o osobné zlyhanie. Údaje z VÚPOP uniknúť nemohli.

Navyše riaditeľ VÚPOP nastúpil do funkcie v čase, kedy tieto práce s posudzovaním boli už ukončené. Prečo ste celý manažment odvolali bezodkladne, pričom v prípade Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) čakáte na výsledky orgánov činných v trestnom konaní? Je to zrovna PPA, ktorá zlyháva. Museli ste verejnosti predložiť obeť? Všetko tak ide podľa starých koľají. Nepreverili ste si kompetencie VÚPOP. Ako ministerka hazardujete s medzinárodne uznávanými kapacitami v oblasti pôdoznalectva,“ prečítal z listu Fecko.

Opozičný poslanec Fecko ministerke pripomenul jej vyjadrenie spred času, keď Gabriela Matečná tvrdila, že ak chce politik útočiť, musí mať dôkazy. V prípade Prešova ministerka podľa Fecka túto svoju zásadu porušila.

„Odvolali ste nevinných ľudí. Experti na diaľkový prieskum konštatujú, ak by mali detailnejšie informácie, pochybenia by sa minimalizovali a treba k tomu iba málo peňazí. Tie sa ale stále nevedia nájsť, no asi to tak niekomu vyhovuje,“ dodal poslanec za OĽaNO.