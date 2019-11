Ministerstvá vnútra a obrany predávali služobné byty za „babku“, štát prišiel o milióny eur

Predaje služobných bytov v rezortoch ministerstiev vnútra a obrany boli nehospodárne a v rozpore so zákonom. Zistili to kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) počas preverovania zákonnosti predaja služobných bytov.

Ako agentúru SITA informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík, oba rezorty v posledných štyroch rokoch predali viac ako 400 služobných bytov nájomcom, čo však zákon neumožňuje. Predávali ich navyše za zostatkové ceny, nie za trhové, čím štát prišiel odhadom o niekoľko miliónov eur.

Kontrola sa týkala rokov 2015 až 2018

Výsledky kontroly oznámil NKÚ polícii a vyzval obe ministerstvá, aby nepokračovali v nezákonnom predaji služobných bytov. Ministerstvo vnútra tvrdí, že predaj bytov zastavilo pred dvomi rokmi, ale zákon neporušilo.

„Pri kontrole nakladania so služobnými bytmi kontrolóri NKÚ preverili Ministerstvo vnútra SR ako aj Ministerstvo obrany SR a jeho organizáciu Barmo, ktorá spravuje služobné byty vojakov. Kontrola sa týkala rokov 2015 až 2018. V tom čase ministerstvo vnútra predalo 217 bytov a organizácia Barmo 212 bytov,“ priblížil Papajčík.

Podľa NKÚ všetky predaje služobných bytov boli v rozpore so zákonom. „Ministerstvá rovnako ako všetky ostatné organizácie štátnej správy môžu konať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje ústava a zákony. Pri nakladaní s majetkom štátu nie je prípustná svojvôľa štátnej organizácie v rozhodovaní, ako s majetkom naloží, a už vôbec s odôvodnením, že zákon to nezakazuje. Aj interné normy či smernice ministerstiev, ktorými sa predaj bytov riadil, boli preto v rozpore so zákonom,“ objasnil hovorca NKÚ.

Minimálne zostatkové ceny

Kontrolóri považujú za nehospodárny aj samotný predaj bytov. „Byty boli predávané nájomcom aj niekoľko rokov po skončení služobného pomeru za minimálne zostatkové ceny, navyše s odpustením ďalších percent pri splatení časti ceny, respektíve s možnosťou splácať zostatok ceny v desiatkach eur mesačne. Predajom za ceny, ktoré boli výrazne nižšie ako trhové, tak štát prišiel o niekoľko miliónov eur,“ vysvetlil Papajčík.

Ako ďalej uviedol, ministerstvo vnútra tiež nepostupovalo hospodárne, keď zároveň služobné byty predávalo, no v tom istom období získalo 57 iných služobných bytov v hodnote štyri milióny eur. Ministerstvo obrany priamo vlastnilo len šesť bytov, avšak päť z nich nevyužívalo.

„Aktuálna trhová hodnota tých bytov je podľa prepočtu NKÚ približne tri milióny eur. Najdrahší päťizbový byt, v hodnote takmer pol milióna eur, nebol vôbec využívaný od roku 2014. Byt bol v dôsledku nevyužívania vytopený, čím vznikla ďalšia škoda na majetku štátu,“ konštatoval hovorca NKÚ.

Predaj bytov vraj zastavili v roku 2017

V tejto súvislosti preto NKÚ vyzval ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany, aby nepokračovali v nezákonnom predaji služobných bytov. „Na základe kontrolných zistení vzniklo podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku, ktoré NKÚ oznámil orgánom činným v trestnom konaní,“ dodal Papajčík.

Ministerstvo vnútra reagovalo, že predaj služobných bytov zastavilo v roku 2017. V prípade potreby je pripravené spolupracovať s vyšetrovateľmi, uviedol pre agentúru SITA tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. Tvrdí však, že byty je možné predávať postupom podľa zákona o vlastníctve bytov, pričom vychádza z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR.