Ministerstvo dopravy a Bratislava plánujú obnovu Hlavnej stanice, podpísali spoločné memorandum

Ministerstvo dopravy SR pripraví v spolupráci s hlavným mestom Bratislavou a Železnicami SR (ŽSR) komplexnú architektonickú súťaž na obnovu Hlavnej stanice v Bratislave. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister dopravy Andrej Doležal a primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Spolupráca aj so súkromným investorom

„Chceme urobiť poctivú rekonštrukciu nielen Hlavnej stanice, ale aj priľahlého okolia. Vnímame to ako jeden komplexný priestor ohraničený Žabotovou ulicou, Predstaničným námestím, Pražskou ulicou a zozadu koľajiskom a Jaskovým radom,“ uviedol minister dopravy

To, ako stanica vyzerá dnes, je podľa Doležala dôsledkom najmä toho, že štát nikdy nemal peniaze. „Štát nemá peniaze a nikdy nebude mať peniaze na takto komplexnú rekonštrukciu. Preto sme podpísali memorandum o spolupráci so ŽSR, hlavným mestom a ministerstvom,“ vysvetlil a dodal, že do spolupráce sú nútení pribrať aj súkromného investora. „Chceme pripraviť projekt tak, aby bol zaujímavý pre súkromného investora a popri realizácii priľahlého okolia sa zrekonštruovala aj Hlavná stanica,“ doplnil s tým, že stanica je vstupná brána na Slovensko a nechceme sa už ďalej hanbiť.

Hanba Bratislavčanov aj turistov

Podľa primátora Valla vzhľad Hlavnej stanice nezodpovedá tomu, ako má vyzerať kvalitný verejný priestor. „Je hanbou Bratislavčanov ale aj turistov, ktorí sem prichádzajú,“ poznamenal s tým, že takto významný objekt si zaslúži úpravu, ktorá bude hodná 21. storočia. „Práve preto sme dnes podpísali memorandum, ktoré hovorí o tom, že spolu začneme pripravovať medzinárodnú architektonickú súťaž na rekonštrukciu Hlavnej železničnej stanice v Bratislave a jej okolia,“ skonštatoval Vallo s tým, že riešenie je možné urobiť len v úzkej spolupráci medzi mestom a štátom.

Pred vyhlásením súťaže budú musieť podľa Valla obstarať sériu podkladov, ako urbanisticko-ekonomickú štúdiu či dopravnú štúdiu. „Tieto procesy sa nedajú urýchliť a do realizácie víťazného návrhu ubehnú roky. Preto má Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pripravených niekoľko vylepšení s ktorými môžeme začať hneď,“ skonštatoval primátor. Medzi plánované vylepšenia patrí napríklad vydláždenie priestoru pred stanicou, doplnenie zelene a osvetlenia či obnova mobiliáru, ktorá má zo stanice vytvoriť bezpečnejší a čistejší priestor, kým zrealizujú komplexnú obnovu.