Ministerstvo obrany chce na Slovensko priviesť štyroch amerických vojakov, mali by pomôcť s výcvikom

Ministerstvo obrany SR navrhuje, aby mohli na Slovensku pôsobiť štyria príslušníci ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková, ministerstvo tento návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Účelom prítomnosti amerických vojakov má byť poskytovanie poradenstva a výcviku pre vojakov Ozbrojených síl SR.

„Je veľmi dôležité zdôrazniť, že tento návrh neznamená nijakú novinku v pôsobení amerických vojakov na Slovensku. Príslušníci ozbrojených síl USA pôsobili na našom území už aj v minulosti, pretože ide o dlhodobú a kontinuálnu spoluprácu s naším kľúčovým spojencom na vysokej úrovni, vrátane intenzívnej vojenskej spolupráce v oblasti vojenského výcviku, cvičení a poradenstva,“ zdôraznil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Z predloženého materiálu ďalej vyplýva, že príslušníci ozbrojených síl USA by boli v prípade schválenia návrhu dislokovaní v rámci posádky v Martine, pričom na Slovensku by pôsobili od 1. októbra 2020 po dobu 36 mesiacov v deväťmesačných rotáciách. Náklady spojené s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických by boli hradené americkou stranou.

Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 13. augusta. Rezort obrany ho chce na rokovanie vlády predložiť začiatkom budúceho týždňa.