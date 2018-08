Ministerstvo práce navrhlo ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy, odborári požadujú o 115 eur viac

BRATISLAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) – Ministerstvo práce a sociálnych vecí predloží na augustové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR návrh na zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka zo súčasných 480 eur na 520 eur.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) Miriam Špániková. „Momentálne vyhodnocujeme navrhovanú výšku v rámci členskej základne,“ uviedla. Tripartita by o návrhu rezortu práce mala rokovať 20. augusta tohto roka.

Nedostatočná suma pre odborárov

„O návrhu na úpravu sumy mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy pre rok 2019 boli predstavitelia AZZZ SR pripravení rokovať, avšak iba za predpokladu, že tieto rokovania budú rešpektovať reálne ekonomické a sociálne ukazovatele a zákonom dané kritériá. V opačnom prípade považujeme takéto rokovania za neefektívne,“ skonštatovala hovorkyňa zamestnávateľskej asociácie. O budúcoročnej výške minimálnej mzdy preto podľa nej rozhodne, tak ako po minulé roky, vláda.

Odborári predložili na rezort práce a sociálnych vecí návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 635 eur. AZZZ SR považuje tento návrh za absolútne nereálny, nakoľko podľa zamestnávateľov predstavuje tak zásadné navýšenie minimálnej mzdy, ktoré nemá žiadnu oporu v reálnych ekonomických číslach. „Tento návrh zároveň nie je ani v reálnych možnostiach štátneho rozpočtu, keďže výška minimálnej mzdy má zásadný vplyv aj na mzdy vo verejnom sektore,“ upozornila Špániková. Ako dodala, z hľadiska celkového vývoja minimálnej mzdy na Slovensku bolo zvýšenie minimálnej mzdy už v roku 2018 jej najvyšším zvýšením za posledné roky, konkrétne o 10,34 %.

Automatická valorizácia mzdy

Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR Martina Nemethová upozorňuje na to, že rast minimálnej mzdy má priamy vplyv na zvyšovanie mzdovej úrovne na Slovensku. Odborári preto presadzujú, aby najnižšie hrubé zárobky od začiatku budúceho roka stúpli na spomínaných 635 eur.

„Túto výšku navrhujeme aj s ohľadom na to, že sa v nasledujúcom období očakáva pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov, a najmä by mali vzrásť ceny, a to najmä potravín,“ povedala. Zvýšenie minimálnej mzdy na 635 eur by podľa hovorkyne odborárov zodpovedalo 60 % predpokladanej priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019, čím by sa zabezpečilo plnenie odporúčania Európskeho výboru sociálnych práv. „Návrh ministerstva práce pre nás nie je dostatočný a pokúsime sa presadiť ďalšie zvýšenie,“ dodala.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) má podľa jej tajomníka Martina Hoštáka záujem o seriózne rokovanie na tému odpolitizovania minimálnej mzdy a zavedenia pevného mechanizmu jej valorizácie pre prípad, ak sa sociálni partneri na zvýšení najnižších zárobkov nezhodnú. „V prípade nedohody by bola minimálna mzda automaticky valorizovaná na základe zákonom stanoveného vzorca,“ povedal pre agentúru SITA. RÚZ chce podľa neho týmto spôsobom zabrániť tomu, aby minimálnu mzdu odborári a niektorí politici zneužívali na lacný populizmus. Minimálna mzda je totiž podľa Hoštáka odbornou témou, ktorá má ďalekosiahle dopady na trh práce.

Zohľadnený rast produktivity práce

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca rezortu práce a sociálnych vecí Michal Stuška, navrhovaný nárast sumy minimálnej mzdy na rok 2019 na 520 eur je opodstatnený najmä vzhľadom na pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov, ktorý sa očakáva aj v nasledujúcom období. „Takéto zvyšovanie navyše zohľadňuje aj rast produktivity práce a priemernej mzdy v SR, preto môže mať skôr pozitívny, nie negatívny vplyv na zamestnanosť, čo dokazujú všetky trendy vývoja na trhu práce od roku 2013,“ tvrdí. Výrazné, ale primerané zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku navyše prispieva k ekonomickému rastu, dodal hovorca ministerstva.

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila o 45 eur na 480 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak v súčasnosti dosahuje 2,759 eura. Od roku 2017 sa najnižšie zárobky na Slovensku zvýšili zo 405 eur na 435 eur a od začiatku roka 2016 stúpli z 380 eur na 405 eur. Od začiatku roka 2015 sa zaviedla odpočítateľná položka na zdravotné odvody v sume 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubý príjem je nižší ako 570 eur mesačne, tak majú vyššiu čistú mzdu. Odpočítateľná položka slúžiaca na zníženie zdravotných odvodov sa však od 1. januára tohto roka už nevzťahuje na vymeriavací základ zamestnávateľa za zamestnanca, ktorého hrubá mzda je do 570 eur.