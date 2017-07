Ministerstvo školstva podľa OĽaNO-NOVA schválilo dotácie aj súkromným firmám bez zamestnancov

BRATISLAVA 12. júla (WebNoviny.sk) – Hnutie OĽaNO-NOVA protestuje proti spôsobu, akým ministerstvo školstva prideľuje milióny na vedu a výskum.

Hnutie upozorňuje, že namiesto serióznych vedeckých inštitúcií a podnikov, ktoré niečo naozaj vyrábajú a vyvíjajú, sú medzi úspešnými žiadateľmi vo výzve súkromné firmy, ktoré v podstate nič nerobia a iba čakajú, ako by mohli zarobiť na eurofondoch. Agentúru SITA o tom informoval Dano Mitas z komunikačného odboru hnutia OĽaNO-NOVA.

Poslankyňa za hnutie Veronika Remišová žiada ministra školstva Petra Plavčana, aby na najbližšej schôdzi parlamentného výboru pre vzdelávanie a vedu vysvetlil prípady dotácií súkromným firmám.

“Ministerstvo školstva rozdeľuje obrovské peniaze a nie je možné, aby tak robilo systémom pokus – omyl. Okrem rozumných kritérií pri rozdeľovaní peňazí sa dnes musíme pozrieť aj na to, ako dopadli podobné megalomanské projekty podporené v minulosti. Často totiž mali nulový prínos pre slovenskú vedu a obyvateľov krajiny. Bolo by veľmi nerozumné v takomto systéme pokračovať,” povedala Remišová.

Firmy sídliace v paneláku

Remišová uviedla, že medzi schválenými projektami sú aj seriózne firmy, ktoré sa výskumu a vývoju venujú dlhodobo a ktoré žiadajú dotácie primerané veľkosti podniku. Upozorňuje však, že podpory často vo výške takmer päť miliónov eur ministerstvo schválilo aj mnohým miniatúrnym firmám bez výskumných kapacít, ktoré nemôžu byť schopné tieto milióny zmysluplne využiť.

Poslankyňa spomenula napríklad spoločnosť so sídlom v paneláku v bratislavskej Dúbravke, ktorej pridelili dotáciu viac ako štyri milióny eur. Podľa účtovnej závierky minulý rok pritom predala táto spoločnosť svoje služby za 30-tisíc eur.

Dotáciu viac ako päť miliónov eur má dostať aj spoločnosť so sídlom v paneláku v bratislavskej Petržalke, ktorá podľa účtovej závierky nemala v roku 2016 žiadneho zamestnanca a predala vlastné výrobky a služby za menej ako 58-tisíc eur.

Operačný program má zlepšiť podmienky

OĽaNO-NOVA uvádza, že Operačný program Výskum a inovácie má z eurofondov a zo štátneho rozpočtu rozdeliť viac ako 2,5 miliardy eur.

“Je to jedinečná šanca pre Slovensko, ako vytvoriť lepšie podmienky pre slovenskú vedu a seriózne slovenské podniky a posunúť ich na medzinárodnú úroveň. Ak nevytvoríme na Slovensku podmienky a infraštruktúru pre výskum a férové rozdeľovanie dotácií, môže sa stať, že ostaneme na chvoste Európy. Slovensko má šikovných ľudí, preto by bola škoda, ak by sme ostali len výrobnou dielňou s nízkymi mzdami,“ uzavrela Remišová.

Plavčan už dostal list z univerzít a SAV

Ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi už poslali otvorený list aj výskumné univerzity a Slovenská akadémia viac (SAV). Reagovali na to, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja nedostal ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV finančnú podporu.

“Výsledok odmietame, pretože medzi top organizáciami zo Slovenska, ktorých pôvodné vedecké oznámenia sú viditeľné v zahraničí, figurujú len Slovenská akadémia vied, verejné vysoké školy, jedna štátna vysoká škola a niekoľko výskumných centier,” uvádzajú rektori univerzít a SAV v spoločnom stanovisku.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj ministerstvo školstva