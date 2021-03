Ministerstvo spravodlivosti dostalo stovky pripomienok voči zákonu o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní

Voči zákonu o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní vzniesli subjekty 483 pripomienok, z toho zásadných je 245. V súčasnosti Ministerstvo spravodlivosti SR vyhodnocuje medzirezortné pripomienkové konanie, do ktorého sa okrem ministerstiev zapojili aj organizácie, ako napríklad Aliancia Fair-play, AmCham Slovakia, ale aj Krajský súd v Bratislave a Okresný súd v Malackách, Slovenská advokátska komora či generálna prokuratúra.

Obávali sa oslabenia kontroly

Aliancia Fair-play vzniesla pripomienky k zákonu ako celku. Upozorňujú na to, že navrhovaná úprava neumožňuje preskúmať výber dodávateľa pri podlimitných zákazkách. Rovnako neumožňuje preskúmať ani rozhodnutie verejného obstarávateľa využiť výnimku na to, aby nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Ešte vo februári mimovládne organizácie Slovensko.Digital, INEKO a Nadácia Zastavme korupciu požiadali ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby odložila návrh zákona. Obávali sa totiž, že ak zákon prejde v navrhovanej podobe, oslabí sa tým kontrola verejných súťaží a vzrastie korupcia.

Pripomienky mala aj Súdna rada

Organizácie zdôraznili, že zmenami sa oslabí kontrola zo strany mimovládok alebo opozície, pretože už nebudú môcť požiadať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby skontroloval podozrivé tendre. ÚVO tiež nebude môcť začať konanie ex offo, teda z vlastného podnetu.

Voči zákonu vzniesla pripomienky Súdna rada SR, ktorá sa nazdáva, že presunutie administratívnej agendy spojenej s verejným obstarávaním na správne súdy nie je z odborného hľadiska dobrým riešením. Súdy podľa rady nie sú plne pripravené na taký druh sporov.

Problémom sú skrátené lehoty

„Ešte dramatickejšie súdna rada vníma to, že na rozhodovanie týchto vecí sú určené skrátené lehoty, ktorých dodržiavanie bude zložité a pôjde na úkor inej tiež dôležitej agendy v správnom súdnictve,“ vysvetlil ešte v januári predseda súdnej rady Ján Mazák. Rada tiež namieta, že senáty na správnych súdoch by mali mať okrem profesionálnych sudcov aj prísediacich. Podľa návrhu zákona by nimi mali byť aj zamestnanci ÚVO.

Podľa slov ministerky spravodlivosti zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní môže prispieť k efektívnejšiemu konaniu v rámci obstarávaní. Jeho cieľom je vytvoriť rýchlejší a efektívnejší prostriedok preskúmania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania. Tiež má preniesť ochranu práv uchádzačov vo verejnom obstarávaní takmer výlučne na súdy. Podnety a sťažnosti už nemá riešiť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a nespokojní uchádzači sa majú obracať na správne súdy so žalobou.