Ministerstvo vnútra buduje špeciálne výsluchové miestnosti, kupuje do nich kamerové systémy

V rámci budovania špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov plánuje ministerstvo vnútra zabezpečiť kamerové systémy. Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, celkové náklady na zabezpečenie systémov rezort odhaduje na 119 475 eur bez DPH.

Kritériom je cena

Kamerový systém inštalovaný do špeciálnej výsluchovej miestnosti by podľa požiadaviek rezortu mal obsahovať viacero malých digitálnych kamier, ovládaciu klávesnicu, nahrávacie zariadenie, dve obrazovky, reproduktory, monitorovací terminál, tlačiareň alebo záložný zdroj energie.

Záujemcovia o dodanie kamerových systémov môžu ministerstvu predkladať ponuky do 27. novembra. Kritériom vyhodnocovania ponúk má byť najvýhodnejšia cena. Systémy by mali byť dodané do 14 výsluchových miestností po celom Slovensku.

Pri výsluchoch zraniteľných osôb, ako sú deti, dôchodcovia, ale napríklad aj týrané alebo znásilnené ženy, majú policajtom pomôcť špeciálne výsluchové miestnosti. Prvú takúto miestnosť zriadili na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, pričom postupne majú pribudnúť ďalšie po celom Slovensku.

Tisícky výsluchov

Polícia ešte v máji tohto roku informovala, že policajti ročne absolvujú viac ako 5 000 výsluchov zraniteľných osôb. Špeciálne miestnosti sa skladajú z dvoch priestorov. Prvý je „ako obývačka“, tam sa nachádza len obeť trestného činu a policajný vyšetrovateľ.

Vedľa tejto miestnosti je takzvaná technická miestnosť. V nej ostatné osoby, ktoré môžu byť pri výsluchu, napríklad advokáti, výsluch sledujú a prostredníctvom vyšetrovateľa môžu klásť obeti otázky. Priamo so zraniteľnou osobou komunikuje len vyšetrovateľ.

Celý výsluch je zároveň technicky zaznamenaný. Do roku 2021 by polícia mala mať k dispozícii 20 až 22 takýchto miestností na policajných staniciach po celom Slovensku.