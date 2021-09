Ministerstvo vnútra investuje do mobilnej komunikácie vyše dva milióny eur, chce mať dobrý signál na hraniciach

Zabezpečenie internej mobilnej komunikácie pre svoje zložky vyjde ministerstvo vnútra na 2 580 863 eur. Vyplýva to z rámcovej dohody so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., ktorú rezort zverejnil na Centrálnom registri zmlúv.

Signál na hraničných priechodoch

„Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej, efektívnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobilných komunikačných zariadeniach) prostredníctvom jednotnej virtuálnej privátnej siete (VPS) pre účastníkov Ministerstva vnútra SR,“ uviedol v tejto súvislosti rezort.

Jednou zo stanovených podmienok ministerstva vnútra pri vyhlasovaní verejného obstarávania bolo, aby dostatočný signál pokrytia potrebný pre komunikáciu bol zabezpečený aj na hraničných priechodoch.

Šifrovanie hovoru

Ďalšou z podmienok bolo, aby na vybraných SIM kartách rezortu bolo umožnené šifrovanie hovoru. „Dátové fondy VPS nesmú opustiť územie SR,“ zdôraznilo ministerstvo.

Operátor by mal rezortu predmetné služby poskytovať po dobu 48 mesiacov, prípadne do vyčerpania finančného limitu.