Ministerstvo vnútra plánuje nakúpiť muníciu za desiatky miliónov eur, dodávateľa vyberie podľa ceny

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo spolu s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže verejné obstarávanie na zabezpečenie munície do ručných strelných zbraní. Ako sa uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, celková hodnota zákazky je odhadovaná na 21 572 700 eur bez DPH.

Rezort chce zabezpečiť 180-tisíc kusov nábojov do poloautomatických a automatických ručných zbraní kalibru 5,7×28 milimetrov, 2,5 milióna nábojov do krátkych strelných zbraní kalibru 9×19 milimetrov Luger, 450-tisíc nábojov kalibru 9×19 milimetrov Luger Subsonic, 3, 8 milióna kusov výcvikových nábojov a 385-tisíc brokových nábojov. Rovnako sú predmetom obstarávania náboje do revolverov alebo náboje do ostreľovacích pušiek rôznych kalibrov v desiatkach až státisícoch kusov.

Záujemcovia o dodanie munície môžu ministerstvu predkladať ponuky do 2. júna. Kritériom vyhodnocovania ponúk má byť najvýhodnejšia cena.