Miro Žbirka oslávil v Bratislave 40 rokov na scéne

Obľúbený spevák potešil publikum na zimnom štadióne svojimi najväčšími hitmi. Okrem slovenskej kapely ho počas večera sprevádzali aj uznávaní britskí hudobníci.

Slovenský spevák Miro Žbirka oslávil vo štvrtok večer na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu 40 rokov na hudobnej scéne. Plnú halu 67-ročný interpret a hudobník privítal veľkolepou projekciou, do ktorej zakomponoval fotografie zo svojho života a zábery z centra Londýna, Prahy a Bratislavy – jemu najbližších miest, kam na prelome jesene a zimy zavítal so svojou šou.

Spevák potešil fanúšikov a fanúšičky bohatým prierezom svojej hudobnej kariéry. Zazneli skladby ako Možno sa ti zdá, V slepých uličkách, Katka, Prvá, Dr. Jekyl Mr. Hyde, Múr našich lások, Milionkrát, Len s ňou, Zažni, Cesta zakázanou rýchlosťou, Balada o poľných vtákoch, Biely kvet alebo Co bolí to přebolí, ktorú zaspieval naživo spolu s Martou a priestor dostali aj novšie piesne Fair Play, Každý chce byť naj, Dievča, Čistý svet s nevidomou klaviristkou a speváčkou Ráchel Skleničkovou či Skúška snov s Katkou Knechtovou. Jedným z hudobných hostí večera bola aj kapela IMT Smile, ktorá zahrala pesničky C‘est la vie a Poď so mnou. Do prvej z nich pritom Táslerovci ako prekvapenie zakomponovali časť skladby I Want You (She\’s So Heavy) z albumu Abbey Road skupiny Beatles a na pódiu sa predstavila aj škótska speváčka Eddi Reader, ktorá okrem spoločnej pesničky Take Me Home zaspievala aj najväčší hit jej kariéry, skladbu Perfect, ktorú nahrala v roku 1988 so skupinou Fairground Attraction.

Žbirka sa počas večera predstavil nielen po boku svojich speváckych hostí, ale aj za sprievodu kvalitných slovenských hudobníkov a kapely na čele s britským spevákom a producentom Robom Cassom. Spolu s ním sa na zimnom štadióne predstavili aj gitaristi Robbie McIntosh a Pears McIntyre, basgitarista Hamish Stuart, bubeník Blair Cunningham a klavirista Dean Ross, ktorí okrem skladieb z Double albumu zahrali aj tri pesničky od legendárnych Beatles. „Rob Cass mi v podstate otvoril dvere do štúdií Abbey Road, ja som mal pocit, že sa tam nikdy nedostanem, že ten priestor budem poznať iba z fotiek a z nejakých videozáberov, ale tento chlapík to celé zmenil a priviedol kapelu, ktorá asi tri roky hrala s Paulom McCartneym, natočila s ním tri albumy a zjazdili celý svet…,“ priblížil Žbirka. „A je to neuveriteľné, že Rob Cass, o ktorom hovorím, to dohodol, aby sa tu objavili. Tu, na tomto pódiu v Bratislave! Nikdy som si nemyslel, že sa to stane, ale už je to veľmi pravdepodobné!“ vyznal sa spevák, ktorý sa napokon zhruba po dvoch hodinách hrania s obrovským skandujúcim publikom rozlúčil až tromi prídavkami. „Jeden je málo,“ skonštatoval a fanúšikov a fanúšičky potešil v závere koncertu skladbami Atlantída, 22 dní a Mám rád.

